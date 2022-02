Rovigo, 15 febbarioo 2022 - Celebrato nella mattinata di ieri, 14 febbraio, il centenario dall'inaugurazione del ponte sul fiume Adige, che collega i comuni di San Martino di Venezze e Anguillara Veneta. Il ponte fu inaugurato per la prima volta nel 1922, con il primo transito ufficiale, e la sua realizzazione fu possibile grazie all’aiuto economico dalle province di Padova e Rovigo, insieme ad altri 14 comuni limitrofi maggiormente coinvolti nella realizzazione dell'opera, data la vicinanza geografica. Un gesto che assunse un significato simbolico per entrambe le comunità che, proprio grazie al ponte, erano così facilmente collegate.

La struttura fu pensata nel lontano 1906 e fu progettata nel 1912 dall'ingegnere Francesco Sansoni. I lavori furono affidati alla società di Milano ‘Nathan-Uboldi’ che iniziò i lavori il 30 settembre 1920 e li finì il 31 dicembre 1922. Successivamente il ponte subì i bombardamenti della seconda guerra mondiale, per poi essere ricostruito. In occasione dell’anniversario i due Comuni hanno quindi voluto ricordare la sua inaugurazione in una cerimonia con un simbolico taglio del nastro e la posa di due targhe commemorative sulla struttura.

All'evento hanno presenziato il sindaco di San Martino di Venezze Elisa Sette e quello di Anguillara Alessandra Buoso, i presidenti delle due Province, Enrico Ferrarese per quella di Rovigo, e Fabio Bui per quella di Padova, oltre al vice prefetto di Rovigo Rosa Correale e alcune autorità civili e religiose e militari. "È stata una manifestazione molto sentita e voluta - ha spiegato Sette - che ci ha permesso di celebrare assieme l'anniversario del primo secolo del ‘nostro’ ponte, che unisce due terre di confine che geograficamente si assomigliano e che sono abitate da persone che condividono similitudini e legami molto affini. Ieri come oggi, questo ponte rappresenta un simbolo di unione tra le nostre comunità". Agnese Casoni