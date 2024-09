Affonda una barca a Porto Tolle, naufrago salvato in mare aperto

Porto Tolle, 8 settembre 2024 – Si è sfiorata una tragedia in mare. Un uomo 62enne, affondato nel primo pomeriggio di oggi con la propria imbarcazione in mare a circa due miglia dalla costa di Porto Tolle, è stato salvato dall’equipaggio dell’elicottero Drago 154 dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori.

Cosa è successo

L’uomo poco prima di affondare per aver imbarcato acqua è riuscito a dare l’allarme alla capitaneria di porto, che ha allertato i vigili del fuoco.

L’equipaggio di Drago 154 del reparto volo di Venezia ricevuta la chiamata ha effettuato un decollo immediato, arrivando in pochi minuti in zona operazione. Le prime ricerche sono state effettuate sul delta del Po per poi spostarsi in mare aperto.

L’avvistamento del naufrago

Dopo l’avvistamento di alcuni detriti galleggianti è stata individuata la prua dell’imbarcazione, quasi completamente sommersa.

Dal punto del rinvenimento della barca è stata effettuata una ricerca in direzione delle correnti e del vento, ritrovando a circa un miglio il naufrago.

Il recupero

Un sommozzatore si è calato in acqua, raggiungendo l’uomo, che è stato imbragato e verricellato a bordo dell’elicottero. Il naufrago in buono stato di salute è stato sbarcato a Porto Viro, dove è stato preso in consegna da un’ambulanza del Suem 118 per un controllo sanitario.