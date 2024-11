Porto Viro: maxi incidente con 10 feriti sulla Romea. Una persona è grave

Porto Viro, 7 novembre 2024 – Momenti di paura per un maxi incidente all’ora di pranzo. Il tutto è successo alle 12:30 lungo la Ss309-Romea, coinvolti cinque mezzi. Secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto, in fase di accertamento, nei pressi del ponte sul Collettore Padano Polesano a Porto Viro, all'incrocio di via Po Vecchio, scontro semi frontale tra un’auto e un furgone, che ha coinvolto altri tre veicoli.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento di Adria, che ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi sanitari.

In totale dieci i feriti accertati. Quello più grave è stato stabilizzato dai sanitari del Suem118 ed elitrasportato all’ospedale di Padova. Gli altri feriti sono stati assistiti sul posto sempre dal personale paramedico del 118 e trasferiti in ambulanza negli ospedali di Rovigo, Adria e Porto Viro.

In loco i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i necessari rilievi del dell’incidente. Traffico in tilt. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.