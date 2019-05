Rovigo, 8 maggio 2019 - Troppi furti, stop ai prelievi di contanti dai postamat dopo l’orario di chiusura degli uffici postali. In questi giorni, sono diverse le segnalazioni di utenti che si sono trovati a fare i conti con le nuove limitazioni decise da Poste Italiane. La società ha deciso di limitare in alcuni sportelli gli orari per il prelievo di contanti dai postamat facendoli combaciare con l’apertura degli uffici.

Il motivo, troppi furti negli ultimi mesi negli Atm (distributori automatici di banconote). Di sera dunque e durante il weekend, ossia a partire dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, prelevare contanti da alcuni sportelli sul territorio potrebbe diventare un problema. La restrizione decisa da Poste in accordo con le forze dell’ordine non riguarda tutti gli sportelli ma solo quelli cosiddetti periferici che più facilmente vengono presi d’assalto dai rapinatori.

Le limitazioni degli orari degli Atm di Poste in Veneto non sono state ufficializzate, ma in alcune province del Veneto, Rovigo compresa, la nuova politica dei postamat è già entrata in funzione. Numerose le segnalazioni di utenti che si lamentano perché possono prelevare contanti solo durante orari prestabiliti. Poste Italiane, tramite l’ufficio stampa, spiega che per quanto riguarda il capoluogo è garantita l’apertura, senza limitazioni, dello sportello dell’ufficio del Corso.

Disagi invece a Lendinara e Badia dove sono in vigore le limitazioni. «Abbiamo avuto anche noi segnalazioni – dice Roberto Mancinelli della Slp-Cisl – per alcune situazioni di disagio in aree periferiche per le limitazioni degli orari. Poste Italiane è stata costretta ad adottare questa misura provvisoria per ragioni di sicurezza, in accordo con le forze dell’ordine. Gli sportelli Atm torneranno a funzionare come prima».

I disagi più forti a Lendinara. Nello sportello sul piazzale Kennedy, il solo esistente nel comune, appare la scritta «servizio momentaneamente sospeso». Tutte le operazioni sono consentite ma niente prelievo di denaro. I contanti si possono ritirare solo dalle 9 del mattino alle 19.

A Badia il prelievo di denaro si può fare dalle 9 alle 13, sabato pomeriggio e domenica chiuso. In Veneto sono 500 gli sportelli Atm di Poste, un servizio importantissimo in particolare per le frazioni o piccoli paesi dove non c’è una banca. La decisione di limitare gli orari di prelievo è stata presa in via sperimentale.

Ed è polemica. «Chiudere i postamat nelle ore notturne come risposta alla criminalità è la sconfitta dello Stato. Il governo non lo può permettere. Investa in sicurezza, videosorveglianza, forze dell’ordine». A dirlo è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Remo Sernagiotto. «C’è stata una escalation di assalti, dal Trevigiano a Porto Viro, passando per Padova e Venezia, ma la reazione in uno stato civile non può e non deve essere questa».