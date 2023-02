Procura di Rovigo, alla guida Manuela Fasolato, su voto unanime del Csm. Chi è

Manuela Fasolato

Rovigo, 15 febbraio 2023 – Una notizia che circolava da tempo tra i locali del tribunale di Rovigo, ora è ufficiale. Si tratta di un ritorno alla procura polesana per Manuela Fasolato, fino ad oggi alla guida della procura di Mantova. A nominarla come nuova procuratrice capo di Rovigo è stato il plenum del Csm, questa mattina, all’unanimità. Il plenum ha invece votato a maggioranza il ritorno in Commissione delle pratiche sulle nomine dei capi delle procure di Santa Maria Capua Vetere, Sulmona e Nola. Manuela Fasolato era stata a Rovigo fino al 2016.



Chi è Manuela Fasolato

Manuela Fasolato è in magistratura dal 1984. Ha rivestito i ruoli di procuratore della Repubblica di Mantova dal 2016, prima sostituto procuratore generale a Brescia, nonché sostituto procuratore e giudice a Rovigo.

La nuova procuratrice capo ha coperto in passato il ruolo di Formatore decentrato penale per il Distretto di Venezia, nel biennio 2011-2012 per la magistratura togata, nel quadriennio 2009-2012 per la magistratura onoraria. É stata docente per la Scuola di Specializzazione legale dell’Università di Padova per le materie di diritto penale e diritto processuale penale dal 2004 al 2019 ed è membro dal 2017 del Comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati.