Pallini contro prof e 9 in condotta. Valditara: dirigente riconvochi consiglio di classe

Roma, 27 giugno 2023 – Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara chiede di rivedere le decisioni prese dalla scuola sugli studenti di Rovigo che hanno sparato pallini di plastica contro una insegnante e sono stati promossi con il 9 in condotta. "Visti gli esiti della relazione degli ispettori e considerata la non corretta applicazione del Dpr 122/2009 (Decreto del Presidnete della Repubblica che ha riassunto la normativa precedente sulla valutazione degli alunni introducendo anche qualche novità) e del regolamento di istituto, ho avvertito l'esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare il consiglio di classe, al fine di riconsiderare in autotutela le decisioni prese", scrive il ministro.

'Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione". Lo ha detto all'Ansa la dirigente dell'Istituto Viola Marchesini di Rovigo, Isabella Sgarbi, dove due degli allievi che avevano sparato pallini di gomma a una docente sono stati promossi con il 9 in condotta. Nei giorni scorsi il ministero dell'Istruzione e del Merito aveva inviato un'ispezione alla scuola. La comunicazione da parte del ministro Valditara di rivedere il voto agli studenti, ha aggiunto Sgarbi, "è stata comunicata dall'Ufficio scolastico regionale".

La decisione del Ministro era già in buon sostanza stata preannunciata ieri quando Valditara aveva dichiarato pubblicamente “gli ispettori non bastano, bisogna rivedere il 9 condotta”.

Secondo quanto ricostruito dagli ispettori ministeriali la coppia di adolescenti, a causa della sospensione, aveva avuto un 5 in condotta nel primo quadrimestre. Tuttavia, alla fine dell'anno il Consiglio di classe ha ritenuto il comportamento dei 15enni “irreprensibile”, in linea con il piano di offerta formativa dell'istituto, con conseguente 9 in condotta.

"Bisogna intervenire sul tema della condotta e delle sospensioni: non sono favorevole a lasciare a casa, a non fare nulla un ragazzo che si è comportato male, significa abbandonarlo a se stesso. Domani presenterò delle proposte in questa direzione per dare responsabilità, maturità, autorevolezza e perché serve rispetto verso i docenti. Ridare dignità ai docenti passa anche nel saper trovare la casa laddove il costo della vita è elevato: dobbiamo fare accordi con le Regioni per trovare appartamenti, gli stipendi dei docenti rischiano di essere inadeguati ad affrontare determinate realtà". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla Confsal.

"Voglio rivolgermi a tutti i lavoratori della scuola, che sono una fetta decisiva del pubblico impiego. Quando sono diventato ministro ho subito sottolineato che dobbiamo dare autorevolezza a tutti i lavoratori della scuola, è un passaggio fondamentale della nostra società, senza mettere al centro la scuola non abbiamo futuro. Dobbiamo essere consapevoli tutti, che quello del docente è il lavoro più bello che c'è: dà un futuro ai nostri giovani ma dobbiamo voltare pagina rispetto al passato quando la scuola veniva considerata non centrale. Non accade solo in Italia, anche in Germania c'è la fuga dalla scuola, eppure lì i docenti sono pagati benissimo. Dobbiamo lavorare per dare dignità al personale della scuola, portare la cultura del rispetto nelle nostre aule. Subito siamo riusciti a dare 100 milioni in più, poi 300 milioni, a cui abbiamo cambiato destinazione, sono stati messi nel contratto, chiudendolo in 2 settimane. Ridare dignità significa estendere l'assicurazione a lavoratori che non la avevano ed erano discriminati. Per quale motivo un docente ne era escluso? Dobbiamo fare uno sforzo per trovare risorse per incrementare le retribuzioni del personale della scuola: per la prima volta abbiamo trovato risorse per pagare figure nuove, il docente tutor e il docente orientatore e per chi lavora sui ritardi formativi dei ragazzi."

"Abbiamo infine lanciato l'Agenda sud, che significa più insegnanti in alcune realtà e attività formativa nelle scuole in cui la dispersione è particolarmente elevata". Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara al X congresso della Confsal.

"É giusto intervenire sul voto in condotta, sui lavori di pubblica utilità, rivedere il concetto di sospensione, ma innanzitutto se vogliamo combattere il bullismo, la mancanza di rispetto, la devianza sottile che c'è in certe realtà, dobbiamo essere capaci di valorizzare i talenti che ogni ragazzo ha in sé, di dare ai sogni che ogni giovane coltiva la possibilità di avere una speranza di realizzazione. Senza questa scuola metà delle nostre fatiche rischia di essere vana". ha spiegato già ieri il Ministro.