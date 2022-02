Rosolina, 12 febbraio 2022 - “Contro l’invasione della plastica, facilitare il vuoto a rendere dei contenitori”. I volontari di Fare Verde Rovigo puliranno la spiaggia libera di Caleri. Un’iniziativa programmata per domenica 13 febbraio nell’ambito della XXXI^ edizione de “Il mare d'Inverno”, con il patrocinio della Commissione Ue – Rappresentanza per l’Italia e il Ministero della Transizione Ecologica insieme al patrocinio del Comune di Rosolina.

I volontari di Fare Verde Rovigo censiranno, dopo averli raccolti, i rifiuti presenti sul litorale, ora abbandonato e lontano dall'attenzione di mass media, molte amministrazioni locali e, forse, di qualche ambientalista estivo. “Quella di Fare Verde Rovigo-spiega Laura Meneghetti, responsabile del gruppo - non sarà una pulizia per preparare il litorale all’arrivo dei bagnanti, ma per ricordare che il mare e le spiagge non esistono solo con l’arrivo della stagione balneare e subiscono l’inquinamento dell’uomo per 12 mesi l’anno, dovuto principalmente a cattivi comportamenti tesi a lasciare rifiuti sulla battigia o ad eliminarli gettandoli nelle fogne. Fare Verde Rovigo continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il grave inquinamento del mare provocato dalla plastica, materiale di cui possiamo fare a meno facilitando l’utilizzo del vuoto a rendere per i contenitori”.

L’iniziativa, quindi, si svolgerà domenica 13 febbraio dalle 8.30 alle 13, sulla spiaggia libera di Caleri in località Rosolina Mare. Il ritrovo sarà al parcheggio dopo il campeggio ‘Vittoria’. Chiunque voglia partecipare alla giornata di pulizia, può contattare Fare Verde ad una mail all’indirizzo fareverde.rovigo1@gmail.com.

i partecipanti saranno messi a disposizione sacchi per la raccolta dei rifiuti mentre dovranno portarsi da casa un paio di guanti. Sarà garantito il rigoroso rispetto della normativa anti Covid 19. “L’iniziativa di Fare Verde Rovigo-conclude Laura Meneghetti- ha l’obiettivo di riportare al centro del dibattito sociale e politico la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. Come denunciamo da 31 anni, la plastica non è biodegradabile, ma inquinante e, ‘sbriciolandosi’, entra anche nella catena alimentare giungendo nei nostri alimenti ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di differenti polimeri utilizzati”.