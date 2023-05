Raduno dei tre fiumi: le auto storiche a Polesella

Polesella, 07 maggio 2023 - Cinque club organizzatori, Circolo ruote classiche rodigine, Auto e moto storiche Rovigo, Historic Cars Adria, Historic Wheels e Motori Storici, due comuni patrocinanti, Polesella e Taglio di Po, una trentina di auto storiche che hanno creato un’atmosfera magica collegata alle bellezze architettoniche e naturalistiche del territorio polesano. Il Raduno dei tre fiumi ha visto la propria partenza a Polesella domenica mattina, in una Piazza Matteotti che, fin dal mattino, si è riempita di appassionati e curiosi, tutti per vedere alcune delle regine a 4 ruote che hanno sfilato per il centro storico. C’erano auto davvero speciali: Jaguar, Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot e molte altre a calcare le strade con passo elegante. A fare gli onori di casa il sindaco Leonardo Raito e la consigliera delegata Sabrina Gentile che hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale orgogliosa di aver ospitato questa splendida manifestazione. Il sindaco Leonardo Raito, nel salutare i partecipanti, ha ricordato come queste iniziative, aldilà dell’aspetto sportivo e appassionato, possono rappresentare belle occasioni per promuovere il territorio e le sue bellezze, le ville, le piazze, i borghi, le strade arginali. Paolo Bechis e Renzo Raimondi, dell’organizzazione, dopo aver ringraziato il Comune di Polesella e la comunità rivierasca per l’ospitalità e la collaborazione, hanno poi illustrato i dettagli della giornata, condita anche da un tempo invidiabile. La carovana è poi partita per Crespino, Adria, Loreo e Taglio di Po. A dare lo start ancora una volta il sindaco Leonardo Raito con due agenti della polizia locale associata del Medio Polesine.

alcuni momenti della partenza delle auto storiche