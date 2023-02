Rischio idrogeologico, sindaca Coizzi: “In estate l’inizio dei lavori per il rifacimento dell’impianto fognario”

La sindaca Sondra Coizzi con l'assessora Monica Viaro

Occhiobello, 09 febbraio 2023 – Rischio idrogeologico, verso la ristrutturazione del sistema idraulico di Santa Maria Maddalena. La sindaca Sondra Coizzi annuncia l'inizio dei lavori in estate. Si è tenuto un incontro fra amministratori e tecnici per discutere della progettazione di un intervento sulle reti idriche e acque reflue che ha ricevuto un contributo di 2 milioni e 110mila euro derivante dai fondi Pnrr, e di 390mila euro da Acquevenete per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

La sindaca Coizzi, assieme all'assessora ai Lavori pubblici Monica Viaro e al responsabile dell'ufficio tecnico Lorenzo Raffagnato, ha incontrato i tecnici di Ato, Acquevenete e dello studio di ingegneria Consylio di Padova per discutere della programmazione dell'opera e del suo cronoprogramma. “Possiamo dire – anticipa la sindaca Coizzi - che a breve inizierà la fase di definizione tecnica del progetto, che ci porterà ad avere un'opera che in caso di allagamenti, e non solo in corso in corso Berlinguer, governerà in modo efficace l' afflusso delle acque meteoriche. Questo comporterà benefici anche in tutti i quartieri di Santa Maria Maddalena che da anni soffrono allagamenti e danni relativi, da sanare quanto prima”.

Quanto alla tempistica dell'inizio lavori, la prima cittadina precisa: “Confidiamo che già quest'estate, quando le scuole saranno chiuse e quindi senza arrecare disagio nell'area dove si trova la primaria di via King, i lavori possono iniziare. È fondamentale non trovarsi ad affrontare un'altra stagione in cui le famiglie rischiano di avere abitazioni e cantine allagate”. L'opera consiste, sostanzialmente, in una modernizzazione e ristrutturazione dell'impianto fognario e nella creazione di un bacino di laminazione in un'area verde di proprietà comunale a lato di corso Berlinguer in cui convogliare le acque.