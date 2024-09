Rovigo, scoppia un incendio in un condominio del centro: due persone intossicate

Rovigo, 26 settembre 2024 – Una notte di paura per diverse famiglie, svegliate dal fumo e fiamme. Il fatto è avvenuto alla mezzanotte e trenta odierne in corso del Popolo in un condominio del centro rodigino. Le fiamme sono partite da uno degli appartamenti nell’ultimo piano, per cause ancora da accertare, con il fumo che ha invaso tutto il palazzo.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Rovigo, che hanno provveduto subito alle operazioni di spegnimento dell’incendio, contestualmente sono stati fatti evacuare tutti i residenti negli appartamenti del condominio.

Salvati dalle forze dell’ordine, carabinieri e polizia di Stato, una coppia di giovani, che poi sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem118, per loro una lieve intossicazione da fumo, sono stati poi trasportati all’ospedale per ulteriori accertamenti. Tutti gli altri residenti sono stati assistiti, ma non hanno riportato sintomi particolari. T

Tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile è proseguito per circa tre ore e sono terminate verso le 4, con i residenti che sono potuti rientrare negli appartamenti resi agibili, tranne uno dove si sono propagate le fiamme, reso inagibile in quanto è stato accertato un danno al tetto.

I tecnici dei vigili del fuoco hanno eseguito anche i primi accertamenti per capire le reali cause dell’incendio, saranno da verificare anche se ci sono stati danni all’adiacente condominio.