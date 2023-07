Rosolina, controlli straordinari sul litorale dei carabinieri: denunciate 15 persone per commercio abusivo e spaccio di droga

Rosolina (Rovigo), 11 luglio 2023 – Raffica di denunce per vendita di occhiali contraffatti e segnalazioni per uso di droga nell’area del litorale polesano. I carabinieri della compagnia di Adria (Rovigo), nell’ultimo fine settimana, hanno predisposto un servizio di controllo straordinario del territorio, svolto prioritariamente nella località Rosolina mare ed attuato dalla locale stazione carabinieri temporanea con il supporto di ulteriori equipaggi di reparti limitrofi.

I controlli

Nel corso dei controlli, in cui sono stati impegnate otto pattuglie con sedici carabinieri, sono stati effettuati posti di controllo e verifiche a diversi esercizi commerciali. Al termine di questi si sono registrate irregolarità in tema di commercio abusivo e del consumo di sostanze stupefacenti. Nello specifico quattro persone del Bangladesh sono state denunciate per possesso e vendita di merci contraffatte. In particolare si trattava di occhiali, con il conseguente sequestro di circa 450 oggetti posti in vendita e formalizzazione di contravvenzioni pari ad euro 20.656. A questi si aggiungono undici persone (tra i 17 ed i 43 anni) segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, alle quali sono state sequestrate amministrativamente dosi di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana, per un totale di circa venti grammi.