Rosolina, controlli nei locali abusivi: sospesa la licenza a una pizzeria

Rosolina (Rovigo), 18 luglio 2023 – Il fine settimana appena trascorso è stato denso di controlli da parte dei finanzieri del comando provinciale di Rovigo, questi finalizzati al contrasto di ogni forma di abusivismo. Interventi più massicci sono stati in particolare eseguiti su tutto il litorale, in particolare nella zona di Rosolina mare, con particolare attenzione all’abusivismo commerciale ed ambulante, alle strutture ricettive e di ristorazione e alla navigazione da diporto.

Con il supporto infatti di un elicottero della sezione area di Venezia e la collaborazione della sezione operativa navale di Porto Levante, circa 30 finanzieri del gruppo di Rovigo e della tenenza di Loreo hanno intensificato per tutto il fine settimana la loro attività. In totale sono stati effettuati decine di interventi in diversi settori operativi.

Nel corso dell’attività sono stati quindi eseguiti un centinaio di controlli amministrativi ad esercizi e imbarcazioni, che hanno portato a formalizzate una decina di sanzioni e a sequestri di migliaia di prodotti vari per violazioni alle norme sul commercio, e di una decina di chili di alimenti per violazioni alle norme igienico-sanitarie, con conseguente sospensione dell’attività di una pizzeria. Sono stati inoltre individuati nove lavoratori irregolari, e sanzionati sette datori di lavoro per l’impiego di questi lavoratori, e verbalizzate due imbarcazioni per violazioni alle norme di sicurezza della navigazione.