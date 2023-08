Rosolina mare, degenera la lite tra ragazzi sulla spiaggia: 16enne accoltellato e derubato della catenina d’oro

Rosolina (Rovigo), 02 agosto 2023 – Si è sfiorata la tragedia nel tratto di spiaggia libera a Rosolina mare dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato e derubato della catenina d’oro dopo una lite con un gruppo di giovani.

Accoltellato e derubato

L’episodio è avvenuto nella notte tra il 20 e 21 luglio ma è stato reso noto solo nelle ultime ore e, secondo la ricostruzione di quei momenti su cui indagano i carabinieri , il 16enne della provincia di Padova, in vacanza con la famiglia, sarebbe stato colpito con un coltello al termine di una lite per futili motivi con altri giovani nel tratto di spiaggia libera di Rosolina. I soccorsi sono stati tempestivi e il 16enne ha riportato ferite non gravi, guaribili in 30 giorni. Nel corso dell’aggressione al ragazzo è stata anche rubata la catenina d’oro che aveva al collo.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Rosolina e della compagnia di Adria per individuare i giovani responsabili dell’aggressione che sarebbero tutti minori. L’episodio di violenza avvenuto sulla spiaggia ha sconvolto la comunità polesana e la famiglia del giovane ferito nei giorni scorsi ha inviato anche una lettera all’amministrazione comunale di Rosolina per porre l’attenzione su quanto accaduto, auspicando che in quella zona balneare possa essere installato un sistema di videosorveglianza.