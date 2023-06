Rovigo: denunciati due cittadini africani per possesso di droga

Rovigo, 20 giugno 2023 - Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Rovigo che ha messo in campo numerose pattuglie per il controllo economico del territorio, anche su strada e con il supporto delle Unità cinofile antidroga del Gruppo di Tessera (Venezia). Nel corso degli stessi sono state individuate due persone di origine nord africana in possesso di modeste quantità di hashish. Durante uno dei controlli eseguiti a Rovigo città, infatti, su segnalazione dell’unità cinofila, sono stati sequestrati circa 11 grammi di hashish a un presunto assuntore. La sua posizione è stata segnalata al Prefetto di Rovigo. In un altro controllo, eseguito nel basso Polesine, una persona di nazionalità maghrebina è stata trovata in possesso di circa 30 grammi di hashish. Per tale ragione i Finanzieri della Tenenza di Loreo hanno proceduto anche alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo pur senza rinvenire ulteriore sostanza stupefacente. In entrambi i casi la sostanza sequestrata è stata sottoposta a un primo riscontro positivo alle sostanze stupefacenti. Nel corso di un altro controllo, infine, i militari della Tenenza di Lendinara hanno denunziato una persona per il reato, in prima ipotesi accusatoria, di violazione del codice della strada. Il conducente del mezzo, infatti, al momento del controllo è apparso essere ai militari della pattuglia di Finanzieri in evidente stato di ebbrezza. Un controllo più approfondito, infatti, rivelava che questo aveva un tasso alcolemico di ben 2,27 grammi per litro conseguendo quindi la denuncia per il reato contravvenzionale. Il fatto, peraltro, è accaduto fra le 22 e le 7 e quindi il reato è aggravato. Quale sanzione accessoria è prevista anche la confisca del veicolo e, per tale ragione, è scattato anche il sequestro amministrativo del mezzo. Per i fatti di rilievo penale è stata informata la Procura della Repubblica di Rovigo e i procedimenti sono attualmente nella fase delle indagini preliminari. I sequestri probatori d’iniziativa eseguiti dalla Guardia di Finanza sono stati convalidati dalla Procura della Repubblica di Rovigo.