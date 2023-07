Rovigo, scontro tra due auto sull’Adriatica: tre i feriti

Rovigo, 18 luglio 2023 – Momenti di paura ieri sera in località Boara Polesine, a ridosso del ponte sul fiume Adige. É di tre ferito il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 19.15 di lunedì 17 luglio la SS16 in Viale Porta Adige. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, causa in fase di accertamento, due auto si sono scontrate e tre sono stati i feriti. Sul posto l'intervento tempestivo delle vigilie del fuoco del comando centrale di Rovigo, arrivarono con due automezzi, tra cui l'autogrù.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza di una Nissan Qashqai e Jeep Full Electric, mentre le tre persone ferite sono state assistite dal personale sanitario del Suem118. Le loro condizioni non sono gravi, lieviti traumi. La polizia locale di Rovigo, giunta in loco, si è adoperata per deviare il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente per accertare la reale dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. L'incidente è successo in un punto critico per la viabilità, causando inevitabili disagi e rallentamenti, seppure senza un reale blocco del traffico, nonostante l'orario di punta.