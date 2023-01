Rovigo, denunciati per furto: foglio di via a ladri di biciclette

il personale della divisione anticrimine di Rovigo

Rovigo, 20 gennaio 2023 - Non potranno più tornare nel territorio del Comune di Rovigo due persone che erano state trovate in possesso, dagli agenti della squadra volanti, di due biciclette rubate nella zona antistante alla stazione ferroviaria e di altra refurtiva rubata in tre diversi esercizi commerciali.

Il Questore di Rovigo, Giovanni Battista Scali, all’esito degli accurati accertamenti svolti dalla locale Divisione Anticrimine, ha emesso due fogli di via obbligatori, in quanto a loro carico emergevano diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Inoltre, anche per un pregiudicato che si era introdotto nell’androne di un condominio, danneggiando e asportando la telecamera di sicurezza del palazzo, il Questore di Rovigo ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale.