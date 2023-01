Rovigo, spaccio di droga: due arresti a Castelmassa

La pattuglia dei carabinieri di Castelmassa davanti la caserma

Castelmassa, 18 gennaio 2023 - I carabinieri della compagnia di Castelmassa, nei giorni scorsi, a conclusione di un’articolata attività investigativa per il contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rovigo, emessa dal gip del tribunale di Rovigo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone residenti a Castelmassa, il 26enne e il 47enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I militari, coadiuvati dai carabinieri del nucleo cinofili di Torreglia con il ‘cane antidroga’, contestualmente all’esecuzione dei provvedimenti si sono presentati nelle abitazioni dei due, nonché di un terzo indagato, per eseguire le relative perquisizioni. Le attività di ricerca si sono concluse con il rinvenimento e il sequestro di diversi grammi di cocaina, un bilancino di precisione e di un ‘grinder’ (macinino), detenuti dal 26enne.

A questo è stato rinvenuto un fucile calibro 9 e una cartuccia calibro 7,65, illegalmente detenuti dal 47enne. A carico di quest’ultimo è stato sequestrato anche un televisore, frutto di un furto ai danni di un esercizio commerciale del luogo, mentre un altro televisore, anch’esso rubato dal medesimo negozio, è stato rinvenuto e sequestrato durante un’ulteriore perquisizione, eseguita al domicilio di un 25enne con precedenti di polizia, indagato, con il 47enne, per i due furti.

L’attività d’indagine, nel suo intero sviluppo, ha permesso l’accertamento di innumerevoli episodi di spaccio nonché l’identificazione di molteplici assuntori della zona, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente del tipo cocaina, segnalati alla competente autorità amministrativa.