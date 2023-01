Rovigo, spari in classe: “Ragazzo e genitori si sono scusati più volte con la docente”

Rovigo, 17 gennaio 2023 – Si tratta di quanto precisato dall’avvocato Nicola Bergamini di Rovigo, che rappresenta il 14enne tra i responsabili dei fatti accaduti l’11 ottobre scorso all'Istituto tecnico Viola Marchesini di Rovigo. Qui alcuni studenti hanno sparato con una pistola ad aria compressa verso Maria Luisa Finatti, docente di scienze e biologia, la quale è rimasta ferita lievemente alla testa, mentre un altro giovane alunno riprendeva tutto con il cellullare. In questi giorni, a distanza di tre mesi, la docente assistita dai legali Tosca Sambinello e Nicola Rubiero, formalizzando un esposto al Tribunale dei minori per lesioni, oltraggio, diffamazione e atti persecutori. A questo si aggiunge anche un procedimento legale per interruzione di pubblico servizio, dove sono indagati tre ragazzi, chi ha sparato, il proprietario della pistola e chi ha filmato. [Missing Caption] L’avvocato Bergamini, nel merito di questa vicenda ha voluto precisare: “Il mio assistito dopo i fatti si è subito autodenunciato, chiedendo di uscire dall’aula per presentarsi spontaneamente dalla preside per assumersi le proprie responsabilità. Il ragazzo ha espresso poco dopo le scuse a livello personale alla docente, anche da parte dei genitori, sia verbalmente e scritta, questo a più riprese. La famiglia ha sempre mantenuto...