Rovigo, supermarket della droga: arrestato 37enne

i carabinieri mostrano quanto sequestrato a casa dal 37enne

Lendinara, 23 gennaio 2023 – Nello scorso fine settimana a Lendinara (Rovigo), i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rovigo, coadiuvati dai militari del locale comando stazione, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno arrestato per ‘produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti’ un 37enne cittadino italiano, pregiudicato per reati specifici. I militari, nel corso della perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno dell’abitazione del 37enne, diversi tipi di droga. Nel dettaglio circa 100 grammi di ‘cocaina’, più di 400 grammi di ‘hashish’, più di 100 grammi ‘marijuana’, (sostanze in buona parte già confezionate in dosi la vendita) ed inoltre 10 grammi di sostanze allucinogene ed un grammo di ‘crack’.

Nel corso dell’operazione è stato sequestrato, inoltre, materiale per il taglio, la pesatura ed il confezionamento degli stupefacenti, nonché 1.500 euro in contanti, ritenuto provento di spaccio. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che l’attività di spaccio si svolgeva esclusivamente nell’abitazione dell’arrestato, dove era divenuta un vero e proprio ‘supermarket della droga’. Tutto questo dimostrato dai numerosi controlli effettuati dai militari nei confronti di soggetti legati al mondo degli stupefacenti che gravitavano in quella zona. A carico del 37enne, sorpreso anche alla guida della propria autovettura, benché’ con patente già revocata, i militari hanno proceduto a sanzionarlo con sequestro amministrativo del veicolo. L’arrestato è stato trasportato in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo svoltosi nella mattinata successiva, al termine del quale, oltre alla convalida dell’arresto, e stato disposto nei suoi confronti ‘il divieto di dimora nella provincia di Rovigo’.