Rovigo, 11 settembre 2019 - Per contrastare i pericoli della salmonella trovata nell’Adige e poi nell’Adigetto, dopo le ordinanze dei sindaci dei territorio coinvolti, si mobilita anche la Regione. Ieri mattina si è svolta a Venezia una riunione che ha prodotto la decisione di costituire un tavolo di lavoro per trovare delle linee guida che valgano per tutti.

All'incontro, oltre ai tecnici regionali, erano presenti per il Polesine la responsabile dell’ufficio igiene e salute dell’Usl polesana, Giovanna Casale, il capo dipartimento Alessandro Finci e il responsabile del servizio igiene e alimenti, Giuseppe Cortese . «A Rovigo, San Martino e Rosolina – dice afferma Giovanna Casale – permangono le ordinanze dei sindaci di divieto di annaffiare le colture con l’acqua dell’Adige, analogo provvedimento è scattato nei comuni di Lusia, Lendinara, Villanova del Ghebbo e Badia dove è stato individuato il batterio nelle acque dell’Adigetto».

A Lendinara, ieri mattina il sindaco Luigi Viaro ha firmato l’ordinanza. «Ricevuto l’esito delle analisi – afferma – appurato che mai il problema ha interessato l’acqua erogata da Acquevenete per uso potabile, ho predisposto l’ordinanza di divieto di prelievo dell’acqua dall’Adigetto per irrigare». Analogo provvedimento è stato firmato da Luca Prando, sindaco di Lusia, paese sotto osservazione per la presenza della centrale ortofrutticola. A Lusia ‘capitale’ dell’ortofrutta si temono pericoli? «So che si continuano a fare analisi – dice Luca Prando – per monitorare il problema e a quanto sembra, pensando ai consumatori, mangiare ortaggi crudi ben lavati con l’acqua dell’acquedotto non comporta problemi». Sempre in allerta a Lusia la direzione della Centrale ortofrutticola. «In passato – sostiene il direttore Rossano Fontan (nella foto ) – non è mai accaduta una cosa del genere. Le aziende fanno i controlli e seguono le istruzioni e se l’ordinanza fa divieto di annaffiare si attengono al provvedimento. Bisognerebbe appurare le cause della presenza della salmonella e mi chiedo come mai fino ad oggi l’acqua dell’Adige non sia mai stata analizzata in questo senso».