Scatta l’operazione storione: 70.000 esemplari liberati nei fiumi

Padova, 4 ottobre 2025 – Liberarne oltre 70.000 in tutti i fiumi dell’areale originario; ridurre la pressione predatoria del pesce siluro una delle specie invasive con maggior impatto negativo sui nostri fiumi. E’ scattata l’operazione storione, per il salvataggio di questa specie a rischio di estinzione, un pesce che una volta rappresentava una ricchezza. E ricco era il fiume Po di storioni, che venivano catturati, facevano parte della tradizione gastronomica. Poi tutto è cambiato.

Obiettivo del progetto europeo Life-restore (Recovery of Endangered Sturgeons Through Optimized Restocking Efforts), la tutela dello storione cobice (Acipenser naccarii), specie simbolo dei nostri fiumi e del Mar Adriatico, oggi a rischio di estinzione. Finanziato dal programma Life della Commissione Europea, mira a rafforzare le popolazioni selvatiche di storione cobice. Ha una durata di 72 mesi e un budget di oltre 10 milioni di euro e prevede interventi concreti di riproduzione, allevamento, reintroduzione in natura e tutela degli habitat fluviali. Sono previste azioni di monitoraggio scientifico avanzato, campagne di coinvolgimento pubblico e l’elaborazione di strategie di conservazione coordinate e condivise di lungo termine

Gli storioni rappresentano oggi il gruppo di specie ittiche più minacciato al mondo: delle 26 specie esistenti, tutte sono considerate a rischio di estinzione, principalmente a causa della pesca intensiva per la produzione di caviale e della perdita di habitat. Tra queste, lo storione cobice riveste un valore particolare: è infatti una specie endemica italiana, presente solo nel bacino del Po e nell’Adriatico, ed è classificato come critically endangered. Nonostante la sua situazione di estrema fragilità, è anche l’unica specie di storione al mondo che negli ultimi anni ha mostrato deboli ma incoraggianti segnali di ripresa, un segnale che rende ancora più urgente e rilevante il nuovo progetto.

Il partenariato riunisce università, istituti scientifici, parchi naturali e associazioni, tra cui l’Università di Padova (coordinatore), l’Università di Ferrara, Ispra, il Parco Lombardo della Valle del Ticino, l’Ente Parco del Delta del Po, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese, l’Istituto Delta Ecologia Applicata, Graia srl, Storione Ticino e l’Ente Tutela Patrimonio Ittico del Friuli-Venezia Giulia.

«Coordinare un partenariato così ampio e qualificato è una responsabilità ma anche un grande onore – dice il prof Leonardo Congiu, del dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e coordinatore del progetto _. Con Life-restore uniamo competenze scientifiche, istituzionali e operative per dare finalmente allo storione cobice una prospettiva reale di futuro». «È un modello di come ricerca scientifica e istituzioni possano agire in sinergia per riportare una specie simbolo come lo storione cobice a uno stato di conservazione stabile e duraturo», afferma Giovanna Marino (Ispra - Direttrice di ricerca Bio-amc e National focal Point del Pan European Action Plan). «Gli storioni sono il gruppo di specie più minacciato al mondo: delle 25 specie riconosciute, quasi tutte hanno visto peggiorare il proprio stato di conservazione – spiega Paolo Bronzi, Presidente della World Sturgeon Conservation Society _. L’unica eccezione è lo storione dell’Adriatico (Acipenser naccarii), tornato nelle nostre acque grazie a oltre 35 anni di ripopolamenti. Ora abbiamo finalmente l’opportunità di consolidare questa ripresa, creando popolazioni autosufficienti grazie a una maggiore diversità genetica e al contrasto delle specie invasive. È un progetto che fa bene alla natura, agli storioni e all’Italia».

«Il nostro lavoro segue una logica chiara, riproduzione geneticamente informata, allevamento, rilascio in natura e monitoraggio avanzato. L’obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma creare le condizioni per una popolazione vitale e resiliente. Una sfida ambiziosa che siamo pronti a vincere insieme» conclude Cristina Barbieri Project Manager Istituto Delta Ecologia Applicata. Principali supporter istituzionali, tra cui il Ministero dell’Ambiente, le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, le principali agenzie di gestione del fiume Po (Adbpo e Aipo). Tra le associazioni, Wwf Italia, Wwf-Europa e la società mondiale di conservazione degli storioni (Wscs).