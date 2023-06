Scomparso in mare a Rosolina (Rovigo): ricerche in corso

Rosolina, 15 giugno 2023 – Sono ore di ricerche e preoccupazione nel mare di Rosolina. Secondo la prima ricostruzione dei fatti poco dopo le 8 una persona, mentre era in spiaggia, avrebbe notato un uomo in difficoltà nel mare che oggi risulta essere particolarmente ondoso. Le ricerche sono iniziate da subito a partire della 8.30. In loco e al lavoro i vigili del fuoco con una squadra di Adria, utilizzato anche un gommone e il supporto aereo dell’elicottero Drago di Venezia, sorvolando un’area ad ampio raggio dal punto della segnalazione. Sul posto anche il personale della guardia costiera e i carabinieri. Al momento le ricerche sono in corso, ma senza nessun riscontro.