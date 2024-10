Si perde nei boschi. Ritrovato

Una disavventura, conclusasi fortunatamente bene, per un uomo di 78 anni, residente sull’Amiata, affetto da deficit motori e cognitivi. Qualche giorno fa nel tardo pomeriggio si era allontanato a piedi da casa dirigendosi in una zona di fitta vegetazione. L’uomo dopo aver camminato per un po’ si è accorto di aver perso l’orientamento e non aveva fatto rientro a casa. L’allarme lanciato dai familiari poco dopo le 19 alla centrale operativa dei Carabinieri di Pitigliano ha fatto immediatamente attivare le pattuglie delle stazioni carabinieri del posto, che giunte nelle vicinanze della zona indicata e recepite le prime informazioni dai familiari evidentemente molto scossi e preoccupati, riuscivano a stabilire un contatto telefonico con l’anziano, che disorientato e in stato confusionale, non riusciva però a dare utili indicazioni sulla sua posizione.

Non riuscendo poi a mantenere attivi i contatti telefonici con l’anziano, i militari intervenuti si sono attivati pur senza un’indicazione precisa nelle ricerche nelle campagne circostanti. Dopo alcune ore di tentativi, l’uomo è stato ritrovato disteso a terra, debole e infreddolito ma in condizioni di salute buone, e solo precauzionalmente affidato alle cure dei sanitari. Il tempestivo intervento, operato anche da personale dei Vigili del fuoco, giunto in supporto, ha permesso di far volgere al lieto fine in tempi brevi: l’uomo dopo i controlli sanitari ha potuto riabbracciare i suoi familiari, che hanno voluto esprimere a tutti gli operatori intervenuti il loro ringraziamento.