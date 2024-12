Rovigo: investimento sulla sicurezza del multipiano. Pronti 100mila euro

Rovigo, 03 dicembre 2024 - "Multipiano più sicuro e ristrutturato". Questo l'annuncio degli assessori Lorenzo Rizzato (lavori pubblici) e Mattia Maniezzo (sicurezza urbana), che spiegano gli interventi finanziati dall’amministrazione comunale per un totale di 100mila euro sul grande parcheggio di Piazzale Di Vittorio: "Si tratta di interventi che riguardano da un lato la risoluzione del problema delle infiltrazioni e dall'altra l'installazione di una rete di videosorveglianza sia interna sia esterna e che coprirà l'intero perimetro della struttura." Gli assessori entrano nel dettaglio spiegando: "Per quanto riguarda il problema delle infiltrazioni, verranno eseguite innanzitutto delle indagini dettagliate della struttura, verranno poi sistemate le caditoie, sigillati i fori passanti delle linee elettriche dei lampioni e degli altri impianti. Ci sarà un controllo e la sistemazione dei giunti delle tubazioni provenienti dalle caditoie a soffitto del piano terra, la raccolta degli scarichi provenienti dai pluviali di copertura in canalette grigliate carrabili da collegare con la rete fognaria esterna ed infine la sistemazione di fessurazioni, copriferri e lacune di materiale per le strutture di calcestruzzo".

Nuove telecamere al multipiano

Per quanto riguarda il tema sicurezza invece gli assessori Lorenzo Rizzato e Mattia Maniezzo aggiungono: "Il problema del vandalismo e microcriminalità nella struttura è noto: vogliamo mettere in campo ogni strumento possibile per risolvere questa criticità. Con questo finanziamento intanto inseriamo una rete di videosorveglianza di ultima generazione: 4 telecamere multidirezionali con 4 obiettivi ciascuno, per un totale di 16 punti coperti. In sostanza tutto il perimetro sarà controllato: chiunque entrerà nella struttura sarà identificabile qualora dovesse commettere attività illecite. Questa rete di videosorveglianza esterna, che sarà integrata nel sistema di controllo cittadino, verrà completata con altre telecamere interne che garantiranno quindi un controllo anche nei due piani del multipiano. Un sistema di identificazione e di deterrenza”. Rizzato e Maniezzo, infine, concludono dicendo: "Questo è solo un primo investimento sul multipiano: i prossimi anni vorremmo fare ulteriori migliorie ed interventi su questa struttura, per troppo tempo trascurata e lasciata a sé stessa".

La soddisfazione di Asm

A commentare positivamente l'intervento è anche il presidente di Asm Spa David Nicoli che dichiara: "Per la riqualificazione del multipiano abbiamo sviluppato una scaletta di lavori con differenti priorità. Al primo posto abbiamo inserito la sicurezza e la risoluzione del problema delle infiltrazioni, interventi che l'amministrazione comunale ha già deciso di finanziare quest'anno. In collaborazione con il Comune stiamo lavorando per garantire un multipiano più sicuro, più efficiente e che non presenti più le criticità annose presenti. Questo è solo uno dei tanti progetti a cui stiamo lavorando per migliorare la qualità dei servizi della nostra società a favore dei rodigini".