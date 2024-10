Occhiobello, i primi 100 giorni della giunta Bononi: “Puntiamo a migliorare i servizi”

Occhiobello, 19 ottobre 2024 – Progetti avviati, un nuovo polo logistico, il bacino di laminazione, digitalizzazione, sport e sociale. Si tratta di alcuni dei punti trattati presentati nella sede municipale di Occhiobello dalla sindaca Irene Bononi, con i singoli interventi degli assessori per le rispettive deleghe, che hanno fatto un bilancio dei primi 100 giorni della nuova amministrazione comunale.

La sindaca Bononi: “Sul territorio un nuovo polo logistico”

Nel suo intervento la sindaca Irene Bononi ha voluto soffermarsi sui rapporti istituzionali e non solo: “Sono stati mesi intensi di lavoro, fatto in piena sinergia con tutti gli assessori, per capire la macchina amministrativa, per conoscere i progetti da portare avanti nel quinquennio amministrativo. In questi mesi si è lavorato per instaurare un rapporto con le altre istituzioni. Un dialogo per portare nuove prospettive e opportunità iniziato con l’istituto comprensivo di Occhiobello, oltre al Comune di Stienta come rinnovare le convenzioni in essere, fino alla Provincia di Rovigo. Nel merito di quest’ultima c’era la necessità di tornare ad essere una voce all’interno di questa realtà per costruire un dialogo, garantendo anche un’attenzione al nostro territorio. Dialogo aperto con la Regione Veneto, negli ultimi mesi. Incontro con la vice presidente e assessore regionale Elisa De Berti, per ragionare su alcune opportunità concrete. Allo stesso modo – ha proseguito Bononi – abbiamo intrapreso un dialogo anche con il vicino Comune di Ferrara, incontrando il sindaco Alan Fabbri, con il quale abbiamo discusso del trasporto pubblico tra Occhiobello e Ferrara, con delle peculiarità da strutturare. Tra le partecipate su As2 abbiamo lavorato ristabilire al più presto, nuova linfa per il futuro”. A livello imprenditoriale la sindaca Irene Bononi aggiunge: “Sarà da gestire il nuovo investimento che sorgerà nell’area dell’ex outlet, con la creazione di un polo logistico. Su questo abbiamo posto alcune perplessità iniziali, su tutte il crescente traffico pesante, tramutandole con forme compensative da realizzare sul territorio. Si tratta di un investitore veronese che provvederà alla realizzazione di capannoni, oltre area di sosta per i camion”. Sui rapporti con enti e territorio comunale la sindaca Irene Bononi ha ricordato: “Abbiamo intrapreso anche altri incontri con Confindustria, imprenditori locali, la casa di cura ‘Santa Maria Maddalena’ e Autostrade Italia, con la quale abbiamo discusso di difficoltà dettati dai lavori sulla rete stradale. L’obbiettivo è creare una rete di contatti e fiducia per lavorare in sinergia con le istituzioni. Il rapporto diretto con i cittadini è importante, così come le molte associazioni del territorio. Abbiamo deciso di assegnare delle deleghe ai consiglieri comunali, che hanno lavorato in maniera operativa in vari settori”. Nel merito del rapporto con il personale dipendente la sindaca Bononi precisa: “Si è lavorato in questi mesi in stretta collaborazione con i dipendenti. A breve sarà pubblicato un concorso per nuovi agenti di polizia locale e uno per geometra. Si è deciso di ripristinare l’apertura degli uffici al sabato, alternati tra Occhiobello e Santa Maria Maddalena, per dare risposte al territorio. Cercheremo di ricercare risorse alternative per l’ente. Fondi PNNR già esistenti sono stati rivisti, si sono ricercati diversi bandi anche uno ministeriale a cui aderire”. In conclusione sull’esercizio economico 2024, la sindaca Irene Bononi spiega: “Il bilancio di quest’anno è stato strutturato dalla precedente amministrazione, mentre noi abbiamo gestito l’avanzo. La vera impronta la daremo nel bilancio 2025, per tale motivo stiamo già lavorando con nuove e rinnovate idee d’investimento, in sinergia con gli assessori. Approveremo il bilancio previsionale entro l’anno, per poi poter lavorare da subito nell’anno nuovo.

L’assessore Cauduro: “Un premio alle attività storiche”

Nell’ambito del commercio e marketing territoriale, l’assessore Marcello Cauduro si è soffermato sul censimento delle attività produttive: “Abbiamo chiesto di compilare un modulo, ricevendo risposta da 190 aziende ed ancora ne stanno arrivando. Nel 2025 si è pensato al progetto ‘impresa nel tempo’ che vuole valorizzare le botteghe storiche presenti sul territorio. In dettaglio abbiamo pensato una targa da consegnare a 97 attività storiche del territorio di 20, 30, 40, 50 e 60 anni di attività, oltre a una di 104 anni. In quanto si vuole premiare chi è rimasto per tutto questo tempo sul territorio, garantendo anche posti di lavoro”. A questo l’assessore Marcello Cauduro rivela: “Si è deciso di riprendere e rimodulare il progetto Eridania Distretto con l’accordo del Comune di Stienta, oltre alla via Eridania, si vuole intervenire anche nei centri storici con la rivalutazione delle nostre piazze, attraverso. Si è iniziato un dialogo per concretizzare la possibilità di una banca ad Occhiobello, ora sprovvista, iniziando con il bancomat e poi per arrivare a portare uno sportello”. Sul fronte della digitalizzazione, l’assessore Cauduro ha illustrato le novità in arrivo che porteranno semplificazione e innovazione amministrativa: “Si chiamerà ‘Cittadino digitale’, cioè un macro progetto che comprende l’apertura dei centri di facilitazione digitale e la prosecuzione dell’iter che riguarda AppIO, Send, Inard e Spid. Entro l’anno, inoltre, saranno attivati i canali social del Comune di Occhiobello. Parteciperemo a un bando del circuito pago PA per potenziare la piattaforma con 26 nuovi applicativi: in linea con quanto previsto da agenda digitale; stiamo inoltre valutando preventivi per adeguare la sala consiliare allo streaming”. Dal lato della comunicazione, il Comune ha ripreso i rapporti con l’associazione Parole O Stili, diffondendo il Manifesto della comunicazione non ostile alle società sportive, ma anche all’interno degli uffici e intende proseguire nella diffusione delle sette declinazioni del Manifesto. Sulla sicurezza, tramite un bando, è stata implementata la videosorveglianza: 250mila euro per ampliare la videosorveglianza con varchi, lettura targhe e foto trappole, a ciò si aggiunge un bando regionale di 40mila euro per la manutenzione della videosorveglianza esistente. Sul fronte dell’agricoltura, sono stati avviati rapporti con Campagna Amica per valorizzare il mercato del giovedì in via Palladio e con l’associazione Terre della Badia per promuovere le produzioni a chilometri zero e creare un presidio slow food. “Abbiamo intenzione di potenziare il mercato del sabato di Occhiobello offrendo agevolazioni a chi vorrà venire con i propri prodotti”. Infine, entro l’anno sarà approvato un regolamento per le aree di sgambamento cani.

L’assessore Valentini: “Si sta lavorando con la Regione per un’area sosta dei camion”

Nel suo intervento il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Davide Valentini, rende pubblico quanto successo sulla realizzazione del bacino di laminazione. “Abbiamo appreso, solo all’indomani del nostro insediamento – precisa il vice sindaco Davide Valentini – che non vi era la copertura finanziaria del bacino di laminazione. Lo abbiamo saputo dagli uffici, un problema risalente a inizio di quest’anno e imputabile a un errore tecnico legato alle scadenze dei bandi, ma pur sempre taciuto. Ci siamo immediatamente attivati incontrando rappresentanti istituzionali di enti superiori e del ministero per capire cosa potessimo fare. Qualora non fosse possibile ricevere il finanziamento con il decreto Milleproroghe, ripresenteremo la richiesta al prossimo bando, ma per ora è tutto fermo perché privo di copertura e parliamo di oltre 2milioni di euro”. Il vicesindaco Davide Valentini, proseguendo sul tema del parcheggio per camion, ha aggiunto: “Abbiamo aperto un dialogo con l’assessore regionale De Berti e Veneto Strade, stiamo cercando di risolvere in modo concreto il problema del parcheggio selvaggio di automezzi. A breve avremo un primo incontro tecnico con i due enti”. Sul fronte trasporti, è stata siglata la convenzione con la Provincia per la gestione del bus Pollicino ed è stata affrontata in questi giorni la questione della fermata mattutina del bus studenti affinché siano create maggiori condizioni di sicurezza. In accordo con Tper e Ami, il bus del mattino si fermerà in via Gorizia, tra via Trieste e la piazza, e su quel tratto entrerà in vigore il divieto di sosta. “Stiamo procedendo con la vendita delle case popolari, grazie a cui abbiamo a disposizione circa 350mila euro. Tali somme serviranno per un primo progetto di 300mila (primo stralcio), a seguire un secondo quando avremo incassato tutte le somme”. Il settore dei lavori pubblici ha visto, in questi quattro mesi, la modifica al progetto di piazza Dalla Chiesa sia dal punto di vista economico da 150mila a 100mila che dal punto di vista tecnico, rendendolo più adeguato alla zona residenziale. Saranno eliminate le barriere e creato un nuovo campetto a Santa Maria Maddalena vicino al palazzetto; il progetto Orti urbani è stato ripresentato in questi giorni, a un bando di finanziamento della fondazione Cariparo; il prossimo 26 ottobre sarà riaperto il teatro Dalbuoni, dopo l’incendio di marzo 2023. “Abbiamo contattato le aziende del territorio per invitarle a una manifestazione di interesse per le luminarie e in occasione dell’accensione organizzeremo un evento”. Guardando alle grandi opere, entro il 31 dicembre dovrà essere presentato il progetto esecutivo della nuova scuola dell’infanzia, da realizzare con fondi Inail.

L’assessore Pezzini: “Aumenteremo gli sfalci dell’erba sul territorio”

L’assessore all’ambiente, lavoro e sport Paolo Pezzini ha sottolineato l’immediato contatto con le associazioni sportive per capire esigenze e bisogni, “ed è stato grazie al loro contributo che abbiamo realizzato la prima Festa dello sport e delle associazioni del terzo settore nella quale tutte le associazioni, 17 sportive e 21 del terzo settore, si sono presentate alla comunità facendo provare le discipline all'aria aperta in un contesto di serenità e divertimento e alla presenza di Alessia Maurelli”. Per il prossimo anno, sarà riproposta la Festa dello sport a settembre e la Festa dello sport scolastico a maggio. “Tutte le nostre palestre sono occupate tutti i giorni fino a sera, segno di un’attività vivace ed estesa; sempre per agevolare la pratica sportiva, abbiamo creato, vicino allo stadio di Occhiobello, un’area con due porte perché i ragazzi possano liberamente giocare”. Per quanto riguarda l’ambiente, “abbiamo speso 10mila euro per aumentare uno sfalcio nei parchi e per il 2025 progettiamo di aggiungerne un altro arrivando quindi a 10 sfalci totali. Stiamo facendo sperimentazioni con prodotti ecologici per combattere la crescita di infestanti nei cigli stradali e marciapiedi”. Nello specifico, il Comune ha avviato una sperimentazione di prodotti per il diserbo ecologico, da impiegare eventualmente per il controllo delle erbe lungo i marciapiedi cittadini. L’attività di valutazione dell’efficacia, tuttora in corso nella zona industriale, sta dando risultati interessanti. Il prodotto impiegato, l’acido pelargonico, presenta numerosi benefici: è completamente biodegradabile e non possiede attività residuale, garantendo un impatto ambientale minimo. Sempre in tema di ambiente, sono stati collocati nuovi cestini sul territorio e stanziati 10mila euro per il contrasto alla proliferazione dei piccioni, mentre per le zanzare sono stati fatti interventi puntuali a domicilio, da parte dell’entomologo Di Domenico, a seguito di segnalazioni. A ciò, si aggiungono gli interventi adulticidi in occasioni di fiere e l’acquisto di salviette antizanzare. “Relativamente alle zanzare, stiamo studiando un piano per il 2025 di lotta alle zanzare strutturato”. Tra gli obiettivi dell’ambiente, anche il sostegno all’attivazione delle Cer (Comunità energetiche rinnovabili). Sul tema del lavoro, Pezzini ha richiamato le interlocuzioni in corso con aziende del territorio per comprendere le possibilità di nuove occupazioni per i concittadini.

L’assessora Di Stasio: “Un nuovo progetto sul turismo fluviale”

L’assessora alla cultura, gemellaggi, giovani, turismo Marica Di Stasio ha ripercorso le iniziative culturali avvenute, e cioè Notte bianca delle biblioteche, Il Veneto legge e il palio cittadino. Sotto il profilo della cultura, il Comune ha aderito al progetto provinciale Pol Lang per incentivare gli scambi linguistici attraverso la conversazione informale a piccoli gruppi. I residenti di Occhiobello potranno contare sul prestito bibliotecario trovando un punto di scambio alla casa Voltani. “Grazie alla collaborazione del gruppo di lettura – ha detto Di Stasio – stiamo progettando un ‘gemellaggio’ fra gruppi di lettura di altri Comuni (Polesella, Pontecchio, Fiesso e Gaiba) i quali incontreranno il 20 dicembre lo scrittore Gianluca Morozzi intervistandolo su un romanzo scelto e condiviso. L’evento sarà aperto a tutta la popolazione”. Sulla scuola, sono stati confermati il servizio pedibus, per il quale il Comune ha acquistato le pettorine ai bambini; ai ragazzi delle medie è stato offerto lo spettacolo di inizio anno proposto da Il teatro siete voi ed è stato patrocinato il concerto di beneficenza delle scuole. Già programmate visite degli alunni in municipio delle classi scolastiche e il consiglio comunale dei ragazzi ha collaborato alla Festa dello sport. Anche i gemellaggi avranno prosecuzione; è prevista la partecipazione di Occhiobello a una manifestazione musicale a Renningen la settimana prossima e un viaggio istituzionale alla fine di novembre; con la Francia è in corso la definizione di un progetto per scambi linguistici con la scuola media. Le pari opportunità vedranno la costituzione della nuova commissione, eventi di sensibilizzazione per il 25 novembre e la prosecuzione del partenariato con Punto Confindustia per la diffusione delle materie Stem tramite corsi di formazione, di cui uno è in corso in queste settimane. “Sul turismo, abbiamo aderito al progetto Sei giorni di navigazione promosso dalla provincia di Rovigo, in attuazione della legge regionale 5/2024 sul turismo fluviale”. Sempre tema di turismo, il Comune conferma l’adesione a Ogd (Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica) per la promozione turistica e la valorizzazione delle aree fluviali.

L’assessore Pellegrini: “Nuovi spazi socio sanitari a Occhiobello”

Nel suo intervento, l’assessore ai servizi sociali e sanità Francesco Pellegrini ha annunciato come: “Occhiobello è candidata per la costituzione del gruppo guida della Conferenza dei Sindaci, siamo in attesa di un confronto tra le amministrazioni per equilibrare le rappresentanze territoriali e politiche; siamo anche presenti al tavolo delle dipendenze dove lavoreremo a nuovi progetti territoriali”. Sempre in tema di sanità, l’assessore Pellegrini ha anticipato che è stato acquisito un immobile da ristrutturare con fondi Gal, nel centro storico di Occhiobello capoluogo, dove predisporre spazi socio sanitari, nello specifico un ambulatorio per il medico di medicina generale e se possibile una casa di comunità spoke con servizio infermieristico e specialisti. Per il benessere delle persone, “sono state programmate per novembre e dicembre conferenze su tematiche psicologiche dell’età evolutiva, ma vorremmo creare uno sportello psicologico sul territorio”. L’assessore Pellegrini ha parlato di “grande attenzione ai casi sociali che si presentano in Comune perché le persone hanno perso il lavoro o chiedono sostegni. Abbiamo affrontato un’emergenza abitativa e casi di maltrattamenti in famiglia che comportano la presa in carico da parte del centro antiviolenza e, dopo una settimana, l’intervento economico del Comune. È forte l’esigenza di uno sportello antiviolenza a Occhiobello e attività di sensibilizzazione”. Sotto il profilo dei servizi in collaborazione con associazioni e cooperative, “dobbiamo rimodulare la convenzione con Barbara Soccorso per meglio fare fronte alle richieste di trasporto disabili”. Sono stati incontrati i referenti della Caritas locale per coordinare interventi a favore di famiglie in stato di indigenza e anche i responsabili e le operatrici della cooperativa Cidas a cui sono affidati i servizi domiciliari di numerosi cittadini in situazioni di difficoltà e bisogno. Il mese ottobre rosa, in collaborazione con Andos, ha visto a Occhiobello diverse iniziative per la prevenzione. “Concludo sottolineando la coesione di questo gruppo e dei consiglieri espressione della lista civica Occhiobello Domani; a Occhiobello mancava un collegamento diretto con la Provincia e ora, grazie all’elezione di Irene Bononi nel consiglio provinciale, l’abbiamo”.