San Bellino (Rovigo), 2 novembre 2021 - Prende 500 euro, 514 se vogliamo essere esatti, Aldo D’Achille, 50 anni, diventato ‘primo cittadino del mondo’ almeno tra i piccoli paesi. Insegnante di religione, alla guida di San Bellino (Rovigo) dal 2014 deve risolvere i problemi, che non sono pochi, di 1200 abitanti che sono nati, vivono e si incontrano in una piazza racchiusa tra la facciata del municipio e una pianura che non cambia mai tra il sole che d’estate brucia e la nebbia che a novembre è spessa come un maglione di lana. Che sembra un po’ meno sterminata per gli alberelli che lui stesso ha fatto piantare.



‘World mayor 2021’, insomma il numero uno al mondo. Magari si aspettava un aumento?

"No, certo. Nessuno fa o almeno dovrebbe fare il sindaco per i soldi. Il mio compenso è il benessere della mia gente. Chi fa questo non facile mestiere deve avere passione"

Funziona?

"Pare di sì, almeno per i consensi che mi sono arrivati un po’ da tutta Italia e che mi hanno spinto in cima alla classifica. Non si deve pensare che nei piccoli comuni ci siano meno problemi rispetto ad una metropoli. La differenza è che ci sono meno soldi in cassa. Qui anzi i problemi ti arrivano ogni giorno alla porta, perché la gente quando c’è qualcosa che non va pensa che la colpa sia del sindaco, sulla falsariga piove governo ladro. E viene nel mio ufficio magari per sbattere i pugni".

E lei cosa fa, ha chiuso a chiave la porta?

"Macché. Ho messo un bel cartello davanti alla porta che recita così: prima di entrare con un problema pensate alla soluzione. I cittadini bussano e io non apro subito, aspetto che lo leggano e rileggano. Poi li faccio entrare. Spesso, non sempre, sono loro a dire cosa bisognerebbe fare per risolvere il problema. E io gli dico, allora fallo " . Qualche esempio di questa vi sione etica al di là delle belle parole della motivazione?

"Abbiamo cambiato qualche anno fa i nomi delle strade. Non mi sono chiuso in ufficio con i tecnici per trovare i nomi nuovi. Ho fatto un referendum. La gente doveva documentarsi sui personaggi secondo loro più calzanti, spiegare il perché di una scelta. In municipio ho messo un’urna e lì sono venuti a votare".

Si è occupato anche delle scale del municipio.

"Più che delle scale, dell’ascensore. Si parla tanto di barriere architettoniche, che vanno eliminate, spesso si accusano i comuni di fare solo parole. Allora ho girato l’interrogativo alla gente, volete togliere le barriere? Cominciate a trovare i soldi per mettere un ascensore in comune. Ha funzionato. Chi ha portato dieci euro, chi 40 euro. Abbiamo raccolto la cifra e adesso il Comune è la casa di tutti".

Lei ha il pallino per il verde, per l’ambiente. L’altro giorno è andato in tv, ai Fatti Vostri, a raccontare questa passione.

"Essere circondati dalla natura fa bene al cuore. Ma anche qui, niente parole, fatti. Durante la pandemia, quando la gente era chiusa in casa per il lockdown, ho preso piante e fiori di un’azienda che sarebbe stata costretta a buttarli al macero. Li abbiamo regalati ai cittadini, abbiamo messo gli alberelli nelle aiuole, abbiamo mandato i volontari che hanno bussato a tutte le porte per regalare un fiore. Sono gesti che fanno bene al cuore e non solo. Lo sa lei che in quel periodo, nella prima ondata, qui non c’era un solo contagiato? Poi purtroppo le cose sono cambiate".

Lei ha cambiato un po’ anche la storia.

"Beh, questo no. Ho cercato di renderla più viva, sicuramente"

Come?

"Nelle cerimonie ormai sempre gli stessi si trovano davanti allo stesso marmo. Questo non va bene. Abbiamo comprato il tessuto per fare le bandiere e abbiamo dato la stoffa ad un gruppo di volontarie. Hanno fatto tanti tricolori per le famiglie. Così il 2 novembre vedo tutte queste bandiere sventolare, lo stesso per la festa della Repubblica e le altre ricorrenze. Così si fa capire il significato della storia, dei martiri che l’hanno fatta".

Parliamo di politica.

"Sono a capo di una lista civica. Guardo alle competenze, non al colore. Nella giunta ci sono ingegneri, avvocati. Gente che mi aiuta a risolvere i problemi".

Gli altri sindaci che cosa hanno detto quando è diventato il migliore al mondo. Una punta di invidia?

"No, certo. C’è grande solidarietà tra di noi, abbiamo costituito un gruppo che non ha bandiere. Ogni tanto ci troviamo. Siamo qui a fare terapia di gruppo, con questa battuta ci salutiamo".