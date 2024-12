Rovigo: continuava a spacciare in casa. Arrestato un 57enne

Rovigo, 4 dicembre 2024 - Una reiterazione del reato che ha aperto le porte del carcere ad uno spacciatore. I carabinieri della stazione di Adria (RO) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dalla Corte d’Appello di Venezia nei confronti di un 57enne cittadino italiano, residente in quel centro, originario del Marocco, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Lo spaccio a ‘domicilio’

Il 57enne durante la settimana era stato posto in arresto in quanto, noncurante della misura restrittiva degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti, ha continuato a spacciare sostanze stupefacenti dalla sua abitazione.

L’arresto e il trasporto carcere

I militari della stazione carabinieri di Adria, l’arresto in flagranza di reato era avvenuto alcuni giorni addietro e convalidato dal Tribunale di Rovigo, hanno richiesto l’aggravamento della misura cautelare. Questa è stata accolta dalla Corte d’Appello di Venezia, che, conseguentemente, ha disposto la sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere. Al termine i militari lo hanno portato alla casa circondariale di Rovigo, come ordinato dall’autorità giudiziaria.