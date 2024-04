Si stacca un vetro dalla finestra, maestra lo regge a mani nude

Badia (Rovigo), 13 maggio 2015 - Se la maestra non avesse mostrato prontezza di riflessi e tanto sangue freddo probabilmente saremmo qui a scrivere tutta un’altra storia. Renza Sordo, insegnante delle scuole elementari di Badia, quando ha visto il vetro della finestra cedere, per proteggere i bambini ha fermato la lastra a mani nude. Gli alunni proprio in quegli attimi stavano entrando in classe e se il vetro finiva per terra frantumandosi avrebbero corso il rischio di rimanere feriti dalle schegge. L’incidente è accaduto nelle scuole elementari Pertini, in piazza Marconi.

Il vetro si è staccato all’improvviso nell’aula che ospita la classe terza B del plesso che fa parte dell’istituto comprensivo di Badia. A quanto sembra il grave episodio – che getta nuove ombre sulla sicurezza nelle nostre scuole – è accaduto quanto mancavano pochi minuti alle otto. La campanella era suonata da qualche minuto e gli alunni stavano entrando nelle classi per prendere posto tra i banchi. Fortunatamente – è proprio il caso di dirlo – nella classe c’era la maestra Renza Sordo. La docente si stava preparando a tenere la sua lezione e, molto probabilmente, si era avvicinata ad una finestra dell’aula per arieggiare l’ambiente. A quel punto dal telaio della finestra si è staccato un pezzo di cornice che reggeva il pesante vetro. Con prontezza di riflessi, la maestra avrebbe sorretto il vetro con le mani, rischiando parecchio. In questo modo ha evitato che finisse al suolo e ha protetto così gli alunni. I bambini entrati in classe hanno trovato la maestra che sorreggeva il vetro e sono corsi a chiamare aiuto. I bidelli sono arrivati in un attimo. Tanta è stata la paura per la docente e gli stessi bambini.

Per motivi precauzionali tutti gli alunni sono stati spostati in un primo tempo in biblioteca e poi in un’altra aula, quella destinata al doposcuola. La direzione conferma che non ci sono feriti. Per fortuna tutto è accaduto proprio mentre non c’erano bambini nell’aula. Sono stati rapidamente contatti gli addetti del Comune per sistemare la finestra e per consentire così agli studenti di poter rientrare nella loro classe, la terza B. L’istituto comprensivo di Badia Polesine, diretto da Amos Golinelli, ha 708 studenti iscritti dalla scuola materna alle scuole medie. I gradi di studio trovano posto in più edifici scolastici cittadini. In quello di piazza Marconi, intitolato a Sandro Pertini, ci sono 218 alunni delle classi terze, quarte e quinte.