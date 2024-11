Stefano Caranti di Occhiobello trionfa con la sua videopoesia al Premio ‘Emozioni al Castello’

Occhiobello, 26 novembre 2024 – Un riconoscimento prestigioso in terra romana per il polesano Stefano Caranti. Nei giorni scorsi si è tenuta al ‘Park Hotel Villaferrata’ a Grottaferrata, comune della città metropolitana di Roma, nel suggestivo territorio collinare dei Castelli Romani, la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio internazionale letterario e fotografico ‘Emozioni al Castello’ a cura dall'associazione culturale ‘La Grotta degli Artisti’.

Caranti è stato premiato nella sezione videopoesia. Hanno presentato l’evento Cinzia Gargiulo e Fiammetta Campione, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione. Varie espressioni artistiche si sono fuse e incrociate tra arte, musica e poesia all’insegna della convivialità e umanità con la presenza e il coinvolgimento anche dei giovani delle scuole.

Una targa per il polesano Caranti

Il primo premio nella sezione videopoesia è stato consegnato a Stefano Caranti di Occhiobello (Rovigo) con l’opera n.34 ‘Il giorno perfetto’, dove “la giustizia divina provvederà nel giorno perfetto a riordinare il caos generato dalla prepotenza, indifferenza e ipocrisia del nostro passaggio terreno” e come riportato da una stralcio della motivazione del giurato Giuseppe Guidolin “perfetto, lucido, coinvolgente è l’incanto suscitato da questa videopoesia in cui ogni elemento visivo e sonoro è coerentemente innestato ad evocare in modo efficace e meraviglioso magiche suggestioni di speranza”. Secondo e terza classificati rispettivamente Raffaele Ventola di Napoli con ‘La stanza in fondo alla notte’ e Lolita Rinforzi di Assisi (Perugia) con ‘Quel tango’.

Caranti cofondatore del movimento videopoetico

La videopoesia d’autore riscuote sempre più interesse e consensi: è un modello comunicativo multisensoriale che unisce classico e moderno dove tradizione e tecnologia si fondono per nuove stimolanti esplorazioni ed esperienze immersive. Il testo poetico viene così ‘amplificato’ sinergicamente unendo vari elementi obbligatori che la caratterizzano, la voce declamante, la musica e le immagini come descritto sul sito del Movimento Artistico Videopoetico, più semplicemente M.A.V. nato nel 2021, dove Stefano Caranti è uno dei cofondatori, per tutelare, divulgare, valorizzare, diffondere, definire e regolamentare con maggiore efficienza questo segmento della videoarte. La parola videopoesia è inoltre un neologismo introdotto da pochi anni nel vocabolario Treccani proprio su proposta del M.A.V.