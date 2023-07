Strade sotto controllo nel Medio Polesine: in arrivo le telecamere per la lettura delle targhe in 5 Comuni e lungo l’argine del Po

Polesella (Rovigo), 15 luglio 2023 - Strade sotto controllo nei 5 Comuni del Medio Polesine: Guarda Veneta, Polesella e Crespino, Villanova Marchesana e Arquà Polesine. Un sistema di videosorveglianza stradale integrata, con anche strumentazione di lettura targhe e varchi elettronici, che copra tutto il territorio gestito dalla Polizia locale associata del Medio Polesine, rendendo di fatto possibile monitorare ingresso e uscita da questo di un determinato veicolo. Un progetto che riguarda l’implementazione di un sistema che già varie volte ha dimostrato la propria importanza per la tutela della sicurezza pubblica, consentendo anche di risolvere casi di cronaca legati a vari reati.

Due i potenziamenti previsti

ILa Polizia locale, guidata dal comandante Silvio Trevisan, con l’ufficio tecnico di Guarda Veneta, presenterà ad Aipo, ente competente per la strada arginale, il piano di installazione di quattro punti di videosorveglianza integrata, da realizzare nei Comuni di Guarda Veneta, Polesella e Crespino, Villanova Marchesana, oltre che Arquà Polesine, in questo caso sull’argine del Canalbianco, non del Po. Un secondo progetto prevede nell’immediato la realizzazione di quattro punti di videosorveglianza lungo la Statale 16, 3 a Polesella e 1 ad Arquà Polesine; a questi poi se ne aggiungeranno altri: 3 nuovi punti a Villanova Marchesana; 1 a Crespino; 3 ad Arquà Polesine e 3 a Polesella. In tutti questi casi si parla di dispositivi integrati in grado anche di leggere le targhe e quindi evidenziare e segnalare eventuali pendenze legate a quel veicolo, ad esempio denunce di furto o note di ricerca diramate da altre forze dell’ordine.