Taglio di Po, licenza sospesa alla sala giochi

Taglio di Po (Rovigo), 06 maggio 2023 – Una sala giochi che non garantiva le necessarie vie di accesso e uscita oltre al controllo dell’età anagrafica dei minorenni. Nei giorni scorsi il personale del commissariato di Polizia di Stato di Porto Tolle ha dato esecuzione al provvedimento disposto dal Questore di Rovigo, Giovanni Battista Scali, che decreta la sospensione della licenza, per l’installazione e la gestione di apparecchi idonei per il gioco lecito a una sala VLT sita nel Comune di Taglio di Po.

La misura dà seguito ai controlli amministrativi effettuati dal personale del commissariato di Polizia di Stato di Porto Tolle e dell’Agenzia sezione operativa territoriale delle dogane e dei Monopoli di Padova in vari esercizi commerciali del Basso Polesine. L’attività di verifica ha permesso di constatare che la sala giochi interessata presentava sostanziali variazioni strutturali dei locali. In particolare, erano state modificate le vie di accesso e di uscita alla sala senza previa autorizzazione e in difformità alla documentazione presentata agli uffici della Questura di Rovigo al momento del rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza.

Tale variazione, oltre a rappresentare un’inosservanza delle prescrizioni contenute in licenza, non assicurava il controllo dell’età anagrafica degli avventori e, di conseguenza, non garantiva il rispetto del divieto d’accesso in sala da parte di soggetti minorenni.

La sospensione della licenza si estende sino all’avvenuto adeguamento dei locali. Dagli ulteriori controlli compiuti dagli operatori è stato accertato, inoltre, che la vigilanza all’interno del locale, obbligatoria nelle sale Vlt, era effettuata da persona non autorizzata in licenza. Indagata la titolare per inosservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.