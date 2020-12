È stato definito il protocollo d’intesa fra FederFarma e Regione Veneto per la somministrazione, nelle farmacie, dei test antigenici rapidi per il Covid-19. Il protocollo potrebbe entrare in vigore dopo l’approvazione della giunta regionale, il via libera è previsto nei prossimi giorni. Il servizio di screening sarà dedicato a tutti i cittadini che vorranno sottoporsi al test rapido volontariamente e a proprio carico. L’esame avrà un costo di 26 euro e sarà erogato dalle farmacie che avranno aderito. Di nuovo, quindi, il supporto delle farmacie sarà...

È stato definito il protocollo d’intesa fra FederFarma e Regione Veneto per la somministrazione, nelle farmacie, dei test antigenici rapidi per il Covid-19. Il protocollo potrebbe entrare in vigore dopo l’approvazione della giunta regionale, il via libera è previsto nei prossimi giorni. Il servizio di screening sarà dedicato a tutti i cittadini che vorranno sottoporsi al test rapido volontariamente e a proprio carico. L’esame avrà un costo di 26 euro e sarà erogato dalle farmacie che avranno aderito. Di nuovo, quindi, il supporto delle farmacie sarà fondamentale per aiutare nella lotta al Coronavirus, sgravando l’operato dei Covid Point e dei medici degli studi di medicina generale. Ma soprattutto la presenza capillare nel territorio premetterà di arrivare anche nel piccoli paesi, dove spesso sono assenti gli studi medici. "Il protocollo dovrebbe andare in delibera oggi o domani – annuncia Claudia Pietropoli presidente di Federfarma Rovigo –. Al tavolo ha partecipato anche Roberto Rigoli, primario di microbiologia dell’ospedale di Treviso e coordinatore delle 14 microbiologie della Regione Veneto durante l’emergenza Covid. La sua presenza è stata importante perché ci ha permesso di avere più certezze su come andremo ad operare". L’adesione sarà facoltativa e ogni farmacia farà riferimento alla propria Usl. I test verranno eseguiti da un infermiere specializzato nel massimo rispetto delle fondamentali condizioni di sicurezza che saranno garantite agli utenti e a tutti gli operatori sanitari, farmacisti titolari e collaboratori di farmacia. "Il piano va definito perché mancano ancora le procedure per allacciarsi alla piattaforma regionale – spiega Pietropoli –. Sono in fase di chiarimento anche le decisioni che riguardano la definizione degli spazi in quelle farmacie dove non ci sono aree da dedicare a questa attività, spazi che devono essere ben definiti. Le alternative, in questi casi, sono di farli a farmacia chiusa, sanificandola dopo l’uso, oppure in strutture esterne come gazebo, limitrofi alla farmacia". In una prima richiesta di disponibilità delle farmacie del territorio, ad una eventuale adesione alla campagna, la risposta era stata alta. "Su 84 farmacie, 44 si erano rese disponibili". Una buona adesione ma il problema sarà reperire gli operatori sanitari che effettueranno i test. "Al momento questo tipo di esame non possiamo farlo direttamente noi farmacisti – spiega la presidente di Federfarma Rovigo –. Abbiamo quindi bisogno di trovare operatori sanitari oppure infermieri. Il nostro supporto potrà diventare diretto invece nel caso dei test cosiddetti fai da te". Il servizio è rivolto ai cittadini asintomatici che dovranno recarsi in farmacia, su appuntamento, con carta d’identità e codice fiscale al fine di garantire la tracciabilità.

a. c.