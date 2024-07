Rovigo: vendeva cellulari e consolle PlayStation, mai consegnati. Arrestato un giovane

Rovigo, 03 luglio 2024 – Su un noto social network pubblicava annunci di vendita di diverse apparecchiature elettroniche, perlopiù cellulari e consolle da PlayStation, ma quando i clienti procedevano all’acquisto, con relativo pagamento, non spediva la merce. Una procedura usata da un giovane basso polesano, una truffa che è stata scoperta grazie alle querele presentate da alcuni cittadini che hanno avuto contatto con i suoi annunci tra giugno 2023 e aprile 2024. Il sistema utilizzato dal 20enne italiano era ben pianificato.

L’arresto del giovane

Nel pomeriggio del 1° luglio i carabinieri della stazione di Porto Tolle hanno eseguito un’ordinanza cautelare di arresti domiciliari nei confronti del presunto truffatore, con applicazione del braccialetto elettronico. Un provvedimento richiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Nel corso dell’attività d’indagine, a seguito di una perquisizione nell’abitazione del giovane, sono state rinvenute e sequestrate carte di credito prepagate e utenze mobili verosimilmente utilizzate per porre in essere le truffe. Il procedimento è in fase di indagini preliminari.