Il Viaggissimo 4.0 di Giulia Baroncini sulle orme di Luigi Masetti: due mesi di pedalata da Rovigo a Chicago

Rovigo, 16 agosto 2023 - Giulia Baroncini è arrivata a Chicago. Un viaggio lungo un sogno, ma pieno di fatica, bellezza, incontri, sorprese, stupore, amicizia, nostalgia. Quasi 4000 chilometri con partenza dal Polesine il 5 giugno scorso, prima San Bellino (Rovigo) e sosta a Trecenta (Rovigo), paese d’origine dei suoi nonni. Poi la lunga pedalata per oltre due mesi. C’è tutto dentro questo Viaggissimo 4.0 moderno, così chiamata l’avventura su due ruote di Giulia Baroncini, che ha ricalcato le orme di chi lo fece prima di lei tanti anni fa.

Sulle orme di Luigi Masetti

Era ancora l’800, Luigi Masetti partì dal Polesine. C’erano le inondazioni e lui cominciò a viaggiare con rotta Chicago, dove c’era quella che oggi chiamiamo Expo. Era la World Columbian Exposition, la Grande esposizione universale. Masetti incontrò anche il presidente degli Usa. Pure Giulia Baroncini ha provato a raggiungere Biden (è ancora in attesa di riscontri, chissà). Quel che conta è che l’anarchica della bicicletta, come fu Masetti, ha raggiunto la meta. “I grattacieli – ha commentato al suo arrivo a Chicago – che sullo sfondo si avvicinano piano piano, le prime spiagge sul lago Michigan, le strade trafficate. Tutto mi stava dicendo che sono arrivata a Chicago! Non c’è più l’Esposizione, ma è per me un traguardo, il giro di boa. Come il Masetti mi fermo qualche giorno per esplorare la città che è ora denominata Wind city”.

Il progetto di Giulia

Tutto è nato due anni fa mentre la giovane Giulia Baroncini stava leggendo il libro L’anarchico delle due ruote di Luigi Rossi edito da Ediciclo. “È nato come un progetto personale – spiega Giulia Baroncini appena arrivata a Chicago – perché leggendo le imprese di Luigi Masetti mi sono rivista in lui, nel suo spirito libero, nella sua voglia di esplorare il mondo, nel fatto di essere un vero e proprio anarchico. Con lui sono rinata un po’ anche io dopo una fase di crisi esistenziale. Grazie all’aiuto e al sostegno di tante persone che hanno creduto in me fin dall’inizio, questo progetto è diventato qualcosa di più grande! Spero nel mio piccolo di poter ispirare quante più persone a prendere le redini della propria vita, a fare quello che più ci piace, a inseguire sempre i sogni. Non la voglio chiamare impresa proprio perché non sto facendo altro che essere una persona libera”.

“Un traguardo condiviso con tutti coloro che mi hanno seguito”

Giulia Baroncini ha conosciuto e visitato molti luoghi e città tra l’Italia, Europa ed adesso Chicago, dove è stata anche all’istituto italiano di cultura. “Viaggiare – prosegue Giulia Baroncini – è una scuola, è imparare, è esplorare, è conoscere e conoscersi. Ho ricevuto tanto in questi due mesi ma ho anche visto che il mio passaggio ha donato tanto. La bici è un mezzo potentissimo, è diventata parte di me. Non importa se sarà anche il vostro, l’importante è uscire dalla porta di casa. Questo traguardo lo condivido con tutti coloro che mi hanno seguito perché appunto non sono arrivata a Chicago da sola ma con ogni singola persona che anche con un semplice pensiero mi ha dato forza. E con tutte le persone che ho incontrato e che mi hanno aperto la porta di casa in questi due mesi. Sono al giro di boa ed appena lascio Chicago comincerà la via verso casa”.