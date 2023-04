VogaLunga Polesine: trentatré chilometri lungo il fiume Po

Rovigo, 26 aprile 2023 – Un evento unico, che punta anche alla promozione del turismo fluviale, presentato stamani in conferenza stampa tenutasi a Palazzo Celio, sede della Provincia di Rovigo. Domenica 7 maggio prossimo va in scena la prima edizione della VoLuPo (acronimo di VogaLunga del Polesine) organizzata dal Gruppo Remiero Adigetto di Villanova del Ghebbo, socio di Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia. La manifestazione vede il sostegno della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e i patrocini di Provincia di Rovigo, Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia, Parco del Delta del Po Veneto, Comuni di Gaiba, Occhiobello, Villanova del Ghebbo e Sermide-Felonica, oltre a Nautica Sermide, Gruppo Nautico S. Anna di Gaiba, AiCS, Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme e Associazione Battellieri Colombo di Pavia.

La madrina dell’evento

Si tratta della consigliera regionale Laura Cestari che lungo le sponde del grande fiume è nata e cresciuta, in quanto residente a Ficarolo, e che sulle tematiche legate al territorio è attenta da sempre. In Regione Vento, infatti, è depositato un suo progetto di legge proprio sul turismo fluviale, iniziativa pilota a livello nazionale sottoscritta anche dal presidente dell’assemblea di Palazzo Ferro-Fini Roberto Ciambetti. Il provvedimento, ormai in dirittura d’arrivo, ha già visto diverse audizioni in commissione e a breve potrebbe diventare legge. Laura Cestari, consigliera regionale e madrina dell’evento ha spiegato: “Si tratta di un grande evento che sicuramente valorizza ancor più il nostro territorio e soprattutto le possibilità che possono derivare da partnership intercomunali e interregionali. Chi mi conosce, sa che da sempre mi adopero e spendo in prima persona per cercare ogni opportunità in grado di arricchire il nostro Polesine: ebbene, questa è una di quelle occasioni. Auspico un futuro fatto di nuove e ancor più ampie e solide collaborazioni tra istituzioni, enti o associazioni che si occupano di slow tourism, navigabilità e cultura”.

Navigazione tra tre regioni

La VoLuPo si propone come manifestazione di interesse e respiro interregionale nella riscoperta della navigazione a remi accomunando Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e va ad allargare l’offerta turistica in zona facendo salire in cattedra la propulsione umana, ovvero la forza delle sole braccia visto che che potranno partecipare barche a remi, canoe, kayak e persino sup. A firmare la regia, di concerto con le nautiche di Sermide e Gaiba, è il Gruppo Remiero Adigetto che negli ultimi tre anni ha già proposto con successo giornate dedicate alla voga alla veneta lungo l’Adigetto prima e il Canalbianco poi a Rovigo, Adria, Lendinara e Villanova del Ghebbo.

Il programma

Il raduno è previsto per domenica 7 maggio a Sermide alle 9 con partenza alle 10, sosta per pranzo a Gaiba presso il pontile della Nautica S. Anna intorno alle 13 e arrivo a Santa Maria Maddalena intorno alle 16.30 per una breve cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. Per info e iscrizioni: www.grupporemieroadigetto e 380.3775643; in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata e recuperata in data successiva.

Turismo lento, una vocazione

Enrico Ferrarese, presidente della Provincia di Rovigo: “Questo territorio conferma una volta in più la sua vocazione al turismo lento e di prossimità con l’acqua, che lo ha plasmato nel tempo sin nel profondo, a farla ancora una volta da padrone e filo conduttore. La Provincia di Rovigo è ben lieta di poter ospitare la presentazione di un evento che ci si auspica possa veicolare all’esterno quell’immagine di natura e bellezza molto spesso incontaminata che incarna appieno il fiume Po e in generale il Polesine”. Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo: “La VogaLunga del Polesine è un’iniziativa che va ad arricchire gli appuntamenti turistici ed attrattivi del territorio polesano per il 2023. Un territorio che sta facendo dello slow tourism un vero e proprio punto di forza per valorizzare le bellezze naturalistiche della provincia di Rovigo. La Camera di Commercio appoggia pienamente queste iniziative adempiendo così alle proprie funzioni che la vedono protagonista nel promuovere lo sviluppo dei propri territori anche in quell’importante comparto che è il Turismo”.

Eligio Garbo, presidente del Gruppo Remiero Adigetto: “La nostra associazione, che promuove la voga alla veneta, nasce nel naviglio Adigetto, non più navigabile perché declassato alla sola funzione irrigua dagli anni '70. Abbiamo abbracciato una causa, quella di un ritorno alla navigazione a remi in chiave ludico-sportiva, con il decisivo sostegno di Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia e siamo impegnati ad organizzare manifestazioni nei fiumi e canali che da sempre caratterizzano e disegnano il Polesine, unicum idraulico italiano. La nostra ambizione è di fare della VoLuPo, che già quest’anno vedrà la partecipazione di vogatori da mezza Italia, un evento internazionale a partire dalle prossime edizioni”. Moreno Gasparini, Presidente Parco del Delta del Po Veneto: “Si tratta di un altro tassello importante per il territorio che lavora per allargare la sua offerta turistica. La proposta complessiva deve coinvolgere tutto il territorio provinciale incluse le aree interne e guardare anche alle realtà limitrofe alla nostra. L’intento dev’essere far sistema e metter sul tavolo qualcosa di strutturato che vada oltre la stagionalità della balneazione toccando enogastronomia, bici e barca e tutto il mondo ‘slow’. Dopo il Covid è mutato il modo di fare turismo e occorre sapere intercettare questa domanda fornendo un pacchetto allargato e integrato. Siamo un’area con riconoscimento Mab Unesco e il brand-ambiente può e deve recitare un ruolo decisivo”.

Luigi Duò, presidente di Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia: “La manifestazione si inserisce a pieno titolo negli obiettivi di Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia per l’implicito messaggio di ecosostenibilità. Attività fisica all’aria aperta, impatto zero, profondo rispetto della natura e recupero delle tradizioni con l’antica pratica della voga alla veneta ben si sposano con ritmi che questo tempo pare aver dimenticato ma vicini al sentire delle nostre genti, da sempre abituate a convivere con un territorio aspro ma affascinante al tempo stesso e così ricco di cultura e luoghi da riscoprire”.

Mirco Bortesi, sindaco di Sermide-Felonica e membro della Cabina di Regia dei sindaci della Riserva MaB Unesco Po Grande: “Un plauso a questa manifestazione che permette la frequentazione rispettosa del nostro grande fiume, ogni opportunità per vivere esperienze lungo la via d’acqua e le sue terre è estremamente preziosa. Da alcuni anni è cresciuta l'attenzione a quello che si dava per scontato o addirittura non si conosceva, quell'importante corso d'acqua che ha dato le basi e segnerà anche in futuro la vita sociale e produttiva di una vasta area della nostra Penisola”.

Sondra Coizzi, sindaco di Occhiobello: “Un plauso a quest’iniziativa che vuole valorizzare il Po come elemento di connessione tra diverse regioni, mettendo in risalto che il fiume non divide ma anzi ci unisce tutti esaltando tradizioni, cultura e tanta bellezza. Bene, quindi, che la VogaLunga voglia anche ripristinare quella vocazione naturale all’unità di Lombardia, Veneto ed Emilia come già storicamente era in passato, in un contesto ambientale davvero unico e che in tanti ci invidiano”.