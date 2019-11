Rovigo, 9 novembre 2019 – Una voragine (foto) enorme in piazza Vittorio Emanuele II, tra l’obelisco che regge il leone di San Marco, la Gran Guardia e i portici. Più in centro di così non si può. La pavimentazione in porfido ha franato attorno alle 20.30 mentre i locali erano pieni per l’aperitivo del sabato sera.

Dopo pochi minuti i curiosi fermi a guardare erano decine. Sul posto gli agenti della polizia di Stato della questura di Rovigo, i vigili del fuoco ed è stata allertata anche Acquevenete, la società pubblica che gestisce acquedotti e rete fognaria. L’ampiezza del buco è di circa nove metri quadri, la profondità poco più di un metro. All’interno è finita una rastrelliera con qualche bicicletta, l’acqua sporcata dalla terra è marrone molto chiaro. Per capire le cause dell’erosione sarà necessario attendere il prosciugamento. Nessun evacuato, la zona è stata transennata.