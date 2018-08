Rovigo, 4 agosto 2018 - Un focolaio di West Nile a Rovigo, il sindaco Massimo Bergamin ne è stato informato dall'Ulss 5, questa mattina. La ditta specializzata eseguirà l'intervento adulticida contro le zanzare domani, domenica 5 agosto, dalle ore 3.30 alle ore 7.30, in Via Mantegna e nei 200 metri circostanti. Diversi i casi già segnalati in Veneto dall'inizio dell'estate, uno mortale.

Ai fini della sicurezza delle operazioni e in via del tutto precauzionale, il Comune consiglia alla cittadinanza di osservare le seguenti indicazioni: tenere chiuse le finestre al momento del trattamento, evitare la permanenza nelle aree soggette a trattamento negli orari indicati e nelle prime ore del mattino. E' bene poi non esporre biancheria e raccomandato coprire i giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata (in caso contrario basterà un semplice lavaggio con acqua e sapone neutro).

Gli animali domestici si dovranno tenere all'interno o in zone protette, evitati i prodotti dell'orto. Il sindaco, che ha già effettuato un sopralluogo in zona, è in diretto contatto con l'Ulss 5 e con la Polizia Locale diretta dal Comandante Giovanni Tesoro.