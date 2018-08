Rovigo, 10 agosto 2018 - Sono in tutto 51 i casi di febbre West Nile accertati in Veneto dall’inizio dell’estate fino al 7 agosto scorso, con 32 forme lievi e 19 neuroinvasive, di cui due hanno portato al decesso dei pazienti. Lo riferisce la Direzione Prevenzione della Regione, nel quarto bollettino sulle arbovirosi. In particolare, i casi sono al momento 15 a Padova, 16 a Rovigo, tre a Treviso, sette a Venezia, otto a Verona, due a Vicenza.

"La situazione è assolutamente sotto controllo - afferma l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto - e in tutti gli ospedali veneti si pone ogni attenzione in fase di diagnosi e si erogano tutte le cure necessarie. Alla gente chiediamo non paura ma collaborazione nel mettere in atto tutte quelle piccole precauzioni che possono allontanare il rischio, come l’uso di repellenti cutanei o per gli ambienti chiusi, delle zanzariere e dei condizionatori dove presenti, evitare di creare zone con acqua stagnante".

LEGGI ANCHE Ferrara, altre due morti a causa del virus West Nile

Nel frattempo salgono a 29 i casi registrati in provincia di Rovigo (fra accertati e sospetti). Secondo il bollettino dell’Ulss 5 ai 27 dell’altro giorno si vanno ad aggiungere anche un uomo di 85 anni residente a Lendinara e una donna di 80 anni residente a Stienta. Le loro condizioni sono stabili.

"L’epidemia endemica di West Nile, tale è a definita del direttore generale dell’Ulss 5 Compostella, sta dilagando in Polesine moltiplicando quotidianamente quotidianamente i numeri del contagio". Così in una nota Vanni Destro per il Comitato per l’art. 32, sanità e sociale.

"Nonostante sia un problema decennale gli interventi per fronteggiarlo procedono ancora in ordine sparso. Mentre si consuma quindi l’ennesima emergenza in puro stile italiano i costi in termini di cura per le persone contagiate e di spese straordinarie in interventi, neppure troppo efficaci, lievitano fuor di misura proprio a causa di una mancata pianificazione preventiva. E la prevenzione, è risaputo, è l’unico modo serio per limitare i danni e non farsi sovrastare, appunto, dalle emergenze.

In Polesine, evidentemente per le particolari condizioni ambientali, il virus trova facilmente radicamento e l’unico intervento possibile a monte sarebbe la disinfestazione larvicida sulle zanzare, primo veicolo di trasmissione del West Nile, da effettuarsi nei mesi primaverili oltre ad una sistematica manutenzione delle aree verdi durante il periodo estivo da tenersi di concerto nel territorio dell’intera Provincia. Un intervento strutturato che richiede coordinamento tra gli attori istituzionali (Comuni polesani, Ulss5, Regione Veneto) e risorse economiche certe. Riteniamo che la Conferenza dei Sindaci sia il luogo corretto per formulare una proposta da avanzare in Regione per ottenere i fondi necessari all’attuazione di un piano unico e l’impegno dell’Ulss a gestire l’intervento coordinato. Temiamo che se non si procederà in tale senso il prossimo anno ci troveremo dentro un’emergenza peggiore per malati e oneri di spesa. Prevenire è meglio che curare e farlo assieme è meglio ancora".