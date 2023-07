Zanè, camerieri, cuochi e lavapiatti in nero al sushi restaurant: attività sospesa e 15mila euro di multa

Zanè (Vicenza), 31 luglio 2023 – I finanzieri hanno scoperto dei lavoratori in nero in un’attività di ristorazione, oltre ad altre irregolarità in materia di immigrazione clandestina. Nel dettaglio i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Schio, con i funzionari dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza, hanno controllato un locale ‘sushi restaurant’ nel comune di Zanè (Vicenza). Nel corso dell’attività si è appurato come cinque dipendenti, su un totale di dodici presenti all’atto del controllo, fossero impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Sospesa l’attività e multa

Questi lavoratori svolgevano attività di camerieri, cuochi o lavapiatti. Tra questi, tre non avevano alcun documento di lavoro, mentre per due soggetti non era stata effettuata la proroga del contratto preesistente. Pertanto, nei confronti dell’esercizio commerciale è stato disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni amministrative per circa 15 mila euro.

Le denunce

Nel corso del controllo è emerso, inoltre, l’impiego di un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno, questo già destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Biella nonché di un ordine di allontanamento da parte del Questore di Torino. Sono stati denunciati sia il titolare dell’attività per impiego di manodopera clandestina, che il lavoratore per inosservanza dell’ordine di allontanamento.