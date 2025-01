'Diventare Matteotti': il documentario che illumina la giovinezza del politico polesano

Rovigo, 21 gennaio 2025 – A Palazzo Celio, sede della Provincia, è stato presentato “Diventare Matteotti”, il documentario che indaga la giovinezza di Giacomo Matteotti nel Polesine, esplorando le radici intime e locali del grande politico italiano.

Presentazione del documentario

“Diventare Matteotti” è parte del progetto “Giacomo Matteotti, la vita e il sogno” promosso ed organizzato dalla Provincia di Rovigo, selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando indetto per il centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti. Un’iniziativa che mira a valorizzare e celebrare la figura del noto politico polesano attraverso un percorso multidisciplinare che unisce varie forme artistiche per raccontare il suo vissuto.

La prima proiezione pubblica del documentario sarà mercoledì 22 alle 17.30 presso l’Urban Digital Center – Innovation Lab di Rovigo.

Dichiarazioni ufficiali

“Con la presentazione e la diffusione di ‘Diventare Matteotti’ si chiude il lungo percorso che la Provincia di Rovigo ha voluto dedicare alla celebrazione della memoria del noto politico polesano nel centenario della sua morte,” ha detto il presidente della Provincia di Rovigo, Enrico Ferrarese. “In particolare, quest’opera completa nel migliore dei modi un complesso progetto, selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che grazie alla sua straordinaria multisciplinarietà ci consente di lasciare alle nuove generazioni strumenti inediti e concreti per mantenere vivi gli ideali e il pensiero di Matteotti”.

Per Lucia Ghiotti, consigliera provinciale con delega alla Cultura, “quest’opera fa luce su un periodo fondamentale della vita di Giacomo Matteotti, che forse fino ad oggi non era stato indagato con tale profondità. Con orgoglio diamo il via alla sua distribuzione nei Comuni, nelle associazioni e nelle scuole polesane. Ma siamo convinti possa riscuotere molti consensi anche in ambito nazionale, a conferma della piena riuscita di un progetto in cui la Provincia di Rovigo ha creduto fortemente.”

Il lavoro del regista

Alberto Gambato è il regista del documentario. “Diventare Matteotti è una testimonianza sentita e ricca di sfumature su una delle figure più iconiche della lotta politica italiana, che trova radici proprio nel contesto rurale e combattivo del Polesine le sue parole. Attraverso una struttura narrativa che ripercorre documenti e voci originali, vogliamo permettere agli spettatori di vivere la tensione e la resilienza di una terra che non ha mai smesso di cercare giustizia”.

Prossime proiezioni

Dopo la prima proiezione, seguiranno le seguenti date: