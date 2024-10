Una graphic novel su Giacomo Matteotti: la presentazione a Fratta Polesine

Rovigo 25 ottobre 2024 – In occasione del centenario della tragica scomparsa del leader socialista, martedì 29 ottobre alle ore 11, nella sala civica "G. Matteotti" presso la sede municipale di Fratta Polesine (Rovigo), verrà presentata in anteprima nazionale la graphic novel “Giacomo & Giacomo. Matteotti e il coraggio della verità”, edita da Carthusia Edizioni.

Il fumetto rappresenta un tassello fondamentale del progetto “Sulle tracce di Giacomo Matteotti”, promosso dalla Fondazione Anna Kuliscioff di Milano e sostenuto dalla Struttura di Missione per gli anniversari nazionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo progetto, di cui l’Associazione Culturale Minelliana è patrocinatrice, si propone di rendere accessibile e avvincente per le giovani generazioni la figura di Matteotti, un uomo il cui coraggio, impegno sociale e lotta per la libertà e la giustizia sono diventati simbolo della democrazia italiana.

La graphic novel, grazie ai testi di Francesco Zamboni e alle illustrazioni di Paolo d’Altan, offre un ritratto coinvolgente e appassionante di Matteotti, permettendo ai ragazzi di immedesimarsi nelle sue vicende e scoprire la sua battaglia contro l'oppressione fascista. Un’opera che unisce la potenza narrativa del fumetto alla forza storica di un uomo che ha dedicato la vita a difendere i diritti e la libertà di tutti.

La presentazione vedrà la partecipazione del sindaco di Fratta Polesine, Giuseppe Tasso, di Mariana Cattaneo, vicepresidente della Fondazione Kuliscioff, Patrizia Zerbi, direttrice di Carthusia Edizioni, oltre agli autori stessi. Sarà un’occasione speciale per le classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo “A. Palladio” di Fratta Polesine, che avranno l’opportunità di leggere in anteprima l’opera e di essere i primi a riflettere sui valori che Matteotti ha lasciato in eredità. Con la distribuzione gratuita di 1500 copie del fumetto nelle scuole e biblioteche del Polesine tra novembre e dicembre, l’iniziativa intende far conoscere il messaggio di Matteotti alle nuove generazioni. Il progetto prevede inoltre, entro la fine del 2024, la messa online del sito “Sulle tracce di Giacomo Matteotti”, dove saranno resi disponibili i documenti storici relativi all’impegno del grande politico come amministratore locale nel Polesine.

A cent’anni dalla sua tragica uccisione, ricordare Giacomo Matteotti e trasmetterne l'eredità alle giovani generazioni è un atto doveroso e necessario, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui i valori della democrazia e della libertà devono essere difesi con rinnovata consapevolezza.

L’associazione culturale Minelliana sostiene questo progetto, affinché i giovani possano conoscere e apprezzare una figura storica cruciale, attraverso uno strumento moderno e accattivante come il fumetto.

Per ulteriori informazioni e contatti: Associazione Culturale Minelliana Tel.: 366-6718312 Email: minelliana@libero.it