Il granchio blu a Striscia la notizia: da nemico a risorsa, la storia delle ‘mariscadoras’

Rovigo, 27 dicembre 2024 – Il granchio blu da nemico ad opportunità. Questa sera su Striscia la notizia torna la rubrica ‘Paesi, paesaggi’, protagonista il basso Polesine e il problema del granchio blu.

L’inviato Davide Rampello parlerà della laguna della Sacca di Scardovari nel Comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo. In questa terra l'uomo si dedica da millenni alla pesca e all'acquacoltura, dove si possono trovare allevamenti di cozze, ostriche rosa e vongole. Tutto questo nell’ultimo anno è minacciato dal granchio blu. Da questo emerge, però, una storia tutta al femminile.

Il granchio blu è una specie aliena per il mar Mediterraneo (foto d'archivio Businesspress)

Le ‘mariscadoras’

Il paesaggio del delta del Po fa da sfondo alla storia di cinque giovani professioniste, che hanno creato un'azienda unica e innovativa, una filiera dedicata alla pesca, alla trasformazione e alla distribuzione del granchio blu. Loro amano definirsi ‘mariscadoras’ come le pescatrici galiziane.

La giornata inizia in laguna con i pescatori che hanno realizzato speciali nasse per la cattura selettiva del granchio blu.

La ‘trasformazione’ del granchio blu

Il lavoro è molto manuale. Il carapace del granchio blu è duro e resistente, bisogna faticare prima di raggiungere la polpa con la quale si preparano polpette, sugo rosso e bianco di granchio blu. I prodotti poi sono distribuiti nei ristoranti, nei negozi e nei supermercati.

Un viaggio al contrario per un crostaceo arrivato come un nemico, ma diventato una risorsa. Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia.