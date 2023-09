Incidente Polesella, la 19enne Valeria Spinu falciata in bici da una moto. È morta davanti alla figlia di 3 anni

Rovigo, 1 settembre 2023 – È morta sotto gli occhi della figlioletta di tre anni Valeria Spinu, la 19enne moldava investita ieri in bicicletta sulla Statale Adriatica. Mamma e bimba stavano pedalando verso il centro abitato di Polesella, nel Rodigino, quando una moto la travolto la donna. L’impatto è stato devastante: la forza d’urto ha spezzato la bici in due. Grave il centauro, ricoverato in prognosi riservato, mentre la bambina sarebbe fuori pericolo. A riportarlo è il Corriere del Veneto.

È successo ieri sera lungo la Statale 16, una delle arterie più trafficate e pericolose del territorio. Valeria stava cercando di attraversare la strada all’altezza di via De Paoli, nella zona residenziale del paese. Secondo quanto emerso finora, la figlia si sarebbe salvata perché era in sella della sua biciclettina, scampata all’urto. Gravissime le lesioni riportate dal motociclista, di origine russa, trasportato in elicottero all’ospedale a Padova. L’uomo starebbe lottando tra la vita e la morte.

La dinamica

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica attraverso gli elementi emersi sul posto, preziosi i rilievi sulla strada per capire se a determinare lo scontro sia stata l’alta velocità della moto o la scarsa visibilità sulla strada. Per la vittima non c’è stato nulla da fare mentre la figlioletta, che pare fosse su un’altra bici, è riuscita ad evitare lo schianto.

Il sottopassaggio per le bici

Non lontano dal luogo dell’incidente, c’è un sottopassaggio per le biciclette, ma sembra che in pochi abbiamo l’abitudine di usarlo per attraversare l’Adriatica perché allungherebbe il tragitto per arrivare nel centro abitato. La giovane viveva da qualche tempo a Polesella con il marito e la figlia.