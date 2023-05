Comunali in Polesine, i risultati: sindaci eletti a Villamarzana, Trecenta e Porto Tolle. Adria al ballottaggio

Rovigo, 15 maggio 2023 – In Polesine tre nuovi sindaci e quello di Adria si deciderà al ballottaggio del 28 e 29 maggio prossimo. Nel dettaglio polesano sono stati quattro i Comuni chiamati al voto. In ordine di dimensione demografica il Comune di Adria per scadenza naturale del mandato (sindaco uscente Omar Barbierato), Comune di Porto Tolle scadenza naturale del mandato (sindaco uscente Roberto Pizzoli), Comune di Trecenta scadenza naturale del mandato (sindaco uscente Antonio Laruccia, ma non più candidabile) e Comune di Villamarzana, che torna al voto dopo meno di due anni a causa della prematura scomparsa del proprio sindaco Claudio Gabrieli. In termini di affluenza i dati sono in linea con le precedenti elezioni comunali, sulle 42 sezioni elettorali complessive dei Comuni è stato del 59,46% (59,44% nelle precedenti elezioni).

Adria al ballottaggio

Un’attenzione particolare per il Comune di Adria (18.781 abitanti). Qui su 25 sezioni elettorali gli elettori 16.796, votanti (58,19% nelle precedenti 57,19%). Nel dettaglio con 23 sezioni scrutinate su 25, in testa Massimo Barbujani detto ‘Bobo’ (Lega, Forza Italia, Bobo Sindaco, Il Cantiere) che andrà al ballottaggio con Omar Barbierato, sindaco uscente (Adria Civica, Impegno per il bene Comune, SiAmo Adria e Insieme con i Paesi). Seguono Sandra Passadore (Fratelli d’Italia, Uniti per Passadore Sindaco, Patrioti Veneto, Giovani al centro) e Lamberto Cavallari (Partito Democratico, Lista Cavallari 2.0, Agorà). Massimo Barbujani, già sindaco prima dell’amministrazione Barbierato, è soddisfatto del risultato come primo a chiusura delle urne e commenta così: “Abbiamo lavorato tantissimo, i numeri confermano quanto fatto, lavoro tutti i miei collaboratori, su tutti i miei candidati consiglieri con loro abbiamo costruito un nuovo progetto e programma. Ci mette sempre il cuore quando lavoro, ho sempre avuto un rapporto costante con i miei cittadini e poche volte ho avuto problemi con loro”.

A Porto Tolle sarà Pizzoli bis

Nel comune basso polesano Porto Tolle il sindaco uscente Roberto Pizzoli conquista un secondo mandato amministrativo. I risultati elettorali su 13 sezioni 8.219 elettori, 5.372 votanti (65,36% nelle precedenti 64,32%), schede nulle 103 e bianche 42. Nel dettaglio dei risultati. La lista civica ‘Porto Tolle protagonista’ con candidato Roberto Pizzoli 3.698 voti (70,75%), mentre lista civica ‘Rinnovare per Porto Tolle’ candidata Cosetta Nicolasi si ferma a 1.529 voti (29,25%). Il sindaco Roberto Pizzoli, quindi, si conferma per un secondo mandato con un ampio vantaggio su Cosetta Nicolasi di oltre duemila voti e un 70% di consensi: “Mi viene da piangere dalla gioia, davvero molto felice in quanto è stato premiato il lavoro fatto in questi cinque anni di amministrazione. Non avrei mai immaginato un così ampio consenso. Si tratta di un risultato importante, non si tratta solo di un traguardo raggiunto, ma di un nuovo punto di partenza per proseguire con i molti progetti che abbiamo in cantiere per il nostro Comune. Andiamo avanti”.

A Trecenta vince Anna Gotti

Nel Comune di Trecenta al termine dello scrutinio delle tre sezioni elettorali i dati sono chiari, elettori 2.327, votanti 1.109 (47,66%, nelle precedenti 57,45%), schede nulle 46 e bianche 52. In corsa erano due civiche. Anna Gotti, con la lista civica Progetto Comune ha ottenuto 846 voti (83,68%) che vuole porsi in continuità con l’amministrazione uscente con il sostegno dell’ex primo cittadino Antonio Laruccia. La lista civica Rinasce Trecenta con Cristian Sartori sindaco si ferma a 165 voti (16,32%). Il neo sindaco di Trecenta Anna Gotti, quindi, succede dopo tre mandati del primo cittadino uscente Antonio Laruccia, con esito elettorale che sa di plebiscito: “Un risultato che mi rende felice, con un ampio consenso che giunge a seguito di un risultato collettivo della mia squadra. Il nostro programma punta sulla crescita del nostro Comune. Un grazie a tutti gli elettori che hanno creduto nel nostro progetto elettorale”.

A Villamarzana il sindaco è Daniele Menon

Nel Comune di Villamarzana il nuovo sindaco è Daniele Menon della civica ‘Progresso e innovazione’. Attualmente ricopriva la carica di sindaco facente funzioni, dopo la scomparsa il 21 giugno scorso del sindaco Claudio Gabrielli. Una giunta dove lo stesso Daniele Menon era già vicesindaco. L’unico avversario per Menon era il quorum che alle 23 di domenica 14 maggio ha registrato nell’unica sezione elettorale un dato pari al 41,05% (precedenti elezioni 48,31%). Questo ha permesso di raggiungere il 40% dell'affluenza alle urne rendendo valida l’elezione del consiglio comunale e sindaco. I dati ufficiali ad urne chiuse, elettori 911, votanti 478 (52,74%), schede nulla 12 e bianche 51. Il neo sindaco del Comune di Villamarzana, Daniele Menon commenta soddisfatto: “Si ringrazia tutti i cittadini che si sono recati alle urne superando la quota del 40%. Ora possiamo dire di essere soddisfatti, risultato che va oltre le nostre previsioni, non era facile essere un’unica lista. Ora andiamo avanti tutti insieme e il passato lo lasciamo alle spalle e pensiamo ai progetti futuri per il bene di Villamarzana. L’obbiettivo di squadra sarà quello di cercare di far crescere questo piccolo Comune. Il nostro è un gruppo giovane e mi auguro che l’entusiasmo creatosi si tramuti nel futuro con iniziative ed attività concrete. Io sono nato e cresciuto qui e se c’è una cosa a cui tengo maggiormente è il bene del mio Comune. Dispiace non aver avuto una lista o più liste contrapposte. Lavoreremo per tutto il paese”.