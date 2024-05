Elezioni 2024, Rovigo al voto: in corsa sei candidati per diventare sindaco

Rovigo, 15 maggio 2024 – Si apre la corsa per la nuova amministrazione di Rovigo. Il Comune capoluogo da 50.190 abitanti va al voto l’8 e 9 giugno per eleggere proprio sindaco, da capire se al primo turno (se supera il 50% dei voti) o al ballottaggio, oltre ai 32 consiglieri comunali. La giornata di sabato 11 maggio, ultimo giorno di presentazione liste, ha definito in maniera formale tutti i candidati. Sei candidati sindaci per complessivamente quattordici liste sia dei partiti sia civiche.

Il centrodestra con Cittadin

Nel panorama politico amministrativo locale, lo schieramento di centrodestra è riuscito a compattarsi attorno alla candidatura di Valeria Cittadin, ex segretaria organizzativa regionale della Cisl e dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo 'Rovigo 3'. A sostenerla saranno ben cinque liste, ovvero, Giorgia Meloni per Cittadin sindaco, Forza Italia , Lega , Azione ed anche lista civica Valeria Cittadin sindaco .

Gaffeo ci riprova

Tra i candidati sindaci, il sindaco uscente e dimissionario Edoardo Gaffeo , docente universitario. In questo caso a prevalere sono le civiche e il M5s, quindi tre liste. La prima Civica per Rovigo e Forum dei cittadini , oltre il Movimento 5 Stelle. Gaffeo si ripresenta, dopo aver vinto le amministrative del 2019 con una coalizione che comprendeva anche il Pd. Proprio quest'ultimo ha sfiduciato il sindaco Gaffeo, seguito dalle sue dimissioni ed arrivo del commissario prefettizio. Nelle due liste civiche si annoverano candidati della Sinistra Italia , Psi, +Europa, oltre a Italia Viva e del gruppo Bachelet.

Il Pd con Tosini

Nel caso dei Dem rodigini hanno individuato come candidato sindaco Palmiro Franco Tosini , avvocato del foro di Rovigo. A sostenerlo ci saranno due liste quella graziosamente politica del Partito Democratico e una civica Democratica e inclusiva . Una corsa elettorale, quindi, sostanzialmente senza accordo con altri schieramenti politici.

La scelta di Rossini

Una sestina di candidati sindaci per il Comune di Rovigo che comprendere anche quella di Antonio Rossini , funzionario politico-economico della Prefettura di Rovigo e consigliere comunale uscente. Alle amministrative del 2019 si distinguono per il maggior numero di preferenze ricevute, estrazione politica di centrodestra. A sostenere la candidatura di Antonio Rossini due liste civiche e sono Alleanza dei Moderati e Noi per Rovigo – Ci piace! Quest'ultima sosterrà Rossini, dopo il passo indietro di Enrico Bellinello , che aveva lanciato una sua candidatura a primo cittadino.

Il ritorno di Frigato

A distanza di oltre un decennio torna in corsa Federico Frigato , dipendente di Ecoambiente, sarà sostenuto da un'unica lista civica Rovigo si ama . Una posizione politica di centro, Frigato ha scelto di ritornare sulla scena politica rodigina dall'appuntamento elettorale locale. Nel recente passato fu candidato sindaco del centrosinistra nelle amministrative del 2011, fu convocato al ballottaggio da Bruno Piva (centrodestra).

Conchi in corsa con la propria civica

Ezio Conchi, avvocato del foro di Rovigo, politicamente di centrodestra ha scelto una candidatura in solitario, supportata dalla lista civica Cambia Rovigo. Conchi è noto nell'ambito della politica rodigina ed amministrativa, in passato è stato assessore nelle giunte dei sindaci Bruno Piva e Massimo Bergamin (con lui vicesindaco) tutti di centrodestra. Alle prossime elezioni correrà il candidato sindaco.