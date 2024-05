Elezioni 2024, Lendinara al voto: sfida tra Francesca Zeggio e Sergio Monzon

Lendinara (Rovigo), 18 maggio 2024 - Si apre la corsa per la nuova amministrazione di Lendinara. Il Comune da 11.457 abitanti va al voto l’8 e 9 giugno per eleggere proprio sindaco, oltre ai 16 consiglieri comunali. La giornata di sabato 11 maggio, ultimo giorno di presentazione liste, ha definito in maniera formale tutti i candidati. Due candidati alla carica di sindaco, complessivamente due liste civiche e 32 candidati consiglieri comunali. Una sfida che porterà a eleggere il successore del sindaco uscente Luigi Viaro dopo due mandati: in corsa ci sono l’assessora uscente Francesca Zeggio e lo sfidante Sergio Monzon.

Zeggio con la lista Obiettivi comuni

Francesca Zeggio, 50 anni, impiegata, sposata con due figli, diplomata all’Itc G.B. Conti di Lendinara, da 28 anni impegnata nel volontariato e nella politica cittadina, attiva in prima persona nell’attività amministrativa di Lendinara da 13 anni. Attualmente ricopre il ruolo di assessora alla cultura, alla pubblica istruzione, al turismo, alla comunicazione, alle pari opportunità, ai finanziamenti e fondi regionali e comunitari. Alle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo si presenterà con la lista civica Obiettivi comuni. La lista dei sedici candidati è Tatiana Bassani, Davide Bernardinello, Natale Dallagà detto Claudio, Guglielmo Ferrarese, Sandra Ferrari, Franco Fioravanti, Manuel Galvan, Alberto Marinelli, Donato Marinello, Lorenza Masiero, Monica Pavarin, Nico Pavarin, Silvia Saggioro, Alberto Viaro, Gino Zatta, Jessica Zuolo.

Monzon con la lista Lendinara libera

Alle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo, il secondo candidato sindaco per il Comune di Lendinara sarà Sergio Monzon, 63 anni, funzionario del ministero del Tesoro dove si occupa di previdenza, non ha esperienze amministrative. Si presenterà con la lista civica Lendinara libera. La lista dei sedici candidati è Valentina Travaglini Boldrin, Stefano Borile, Anna Voltan, Moreno Ferrari, Daniela Quaglio, Massimo Serravalle, Caterina Sigolo, Alessio Marabese, Sabrina Casale, Filippo Tomanin, Ivan Paluello, Maurizio Baldoin, Stefano Borghesan, Giuliano Giovannini, Luana Massaro, Giuseppe Padoan.