Elezioni 2024, a Polesella è ancora sfida tra Raito e Ferrarese: il sindaco uscente a caccia del tris

Polesella (Rovigo), 11 maggior 2024 – La campagna elettorale per le amministrative entrano nel vivo a Polesella. Nella mattinata sono stati presentati i candidati sindaci e sono state depositate in Comune le rispettive liste. Si avrà una nuova sfida tra il sindaco uscente Leonardo Raito (lista Polesella Domani) e Emanuele Ferrarese (lista Polesella Viva). I due candidati si ritroveranno di fronte dopo le elezioni del 2019.

Nella lista Polesella Domani alcune conferme ma anche volti nuovi del territorio. Una lista che si presenta dopo un’esperienza in maggioranza guidata dal sindaco uscente Leonardo Raito. In ordine alfabetico i candidati consiglieri sono Giulia Bonvento, Sonia Colombani, Alice Miari, Franco Modena, Consuelo Pavani, Consuelo Pistillo, Paolo Poletti, Massimo Ranzani, Franco Rosatti, Luca Sarto, Ilaria Tovo e Silvia Vignaroli.

Leonardo Raito, 45 anni, docente universitario e impiegato amministrativo allo Spisal dell’Ulss5 Polesana, è stato eletto la prima volta sindaco di Polesella nel 2014, quando si presentò in una tornata elettorale dove era presente solo una sola lista e riuscì a sforare il quorum necessario. Raito è presidente del consiglio di bacino Polesine è stato assessore provinciale, vicepresidente veneto delle Autonomie Locali. Collaboratore di quotidiani, come storico è autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche tra volumi, saggi e articoli in riviste. Inoltre, nel recente passato diversi incarichi politici.

Il sindaco uscente Raito dopo due mandati è a caccia del tris. “Ritengo che abbiamo costruito una squadra molto rappresentativa del territorio e delle sue istanze, di famiglie, associazioni, professioni e volontariato – ha spiegato il candidato sindaco -. Veniamo da risultati importanti nonostante la pandemia e abbiamo steso un programma partecipato di tante cose concrete. Sappiamo dove intervenire per migliorare e dove proseguire una strada di sviluppo e di risultati. Sempre con il supporto dei cittadini – conclude Raito – con cui vogliamo fare nuovi passi avanti insieme”.

La lista civica di Polesella Viva, a distanza di cinque anni, si ripropone nella corsa per il municipio dopo l’esperienza sui banchi dell’opposizione con il candidato sindaco Emanuele Ferrarese, il quale riprova a sfidare Raito dopo il 2019. Al suo fianco una lista che vede alcuni volti nuovi e qualche conferma. Nell’ordine i dodici candidati consiglieri comunali sono Andrea Buratto, Damiano Cosio, Michelina Guerrieri, Gianluca Marangoni, Mosè Mazzetti, Marcella Mazzoni, Matteo Polato, Riccardo Rizzo, Pino Righetti, Lorena Rossin, Davide Turri e Samuele Zagatto.

Emanuele Ferrarese, 53 anni, originario e residente di Polesella, è laureato in architettura, titolare dello studio di architettura col quale ha realizzato molte opere pubbliche e private, già professore a contratto alla facoltà di architettura dell’università di Ferrara in Tecniche Urbanistiche. Sposato con figli. Vanta una lunga esperienza entro l’amministrazione di Polesella in quanto già consigliere comunale per 10 anni, di cui 5 come capogruppo del gruppo di minoranza in qualità di candidato sindaco nel 2019.

Nel suo primo intervento il candidato sindaco Ferrarese va all’attacco: “Per troppo tempo Polesella non è stata gestita come si merita, con tante promesse e pochi fatti – ha detto il candidato -. Per cinque anni ci siamo impegnati, abbiamo costantemente controllato l'operato dell'amministrazione, abbiamo manifestato i nostri dubbi e le nostre contrarietà, abbiamo avanzato molte proposte per rendere Polesella un paese più accogliente, trovando purtroppo quasi sempre l'opposizione e l'ostruzionismo della maggioranza, abbiamo discusso e ci siamo confrontati, abbiamo condiviso con voi le nostre idee e, non meno importante, abbiamo cercato di tenervi sempre informati”. In conclusione, Ferrarese aggiunge: “Siamo sempre stati aperti al dialogo, sempre pronti ad ascoltare le vostre proposte e le vostre richieste. È stato un mandato intenso, che ha visto anche momenti di confronto e di discussione molto accesi, ma non ci siamo mai arresi. Il nostro obiettivo è stato e sempre sarà rendere Polesella quel gioiello del Polesine che merita di diventare”.