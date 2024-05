Elezioni 2024 a Occhiobello, una corsa tutta rosa: candidati sindaci e liste

Occhiobello, 15 maggio 2024 - Si apre la corsa per la nuova amministrazione di Occhiobello. Il Comune da 12.002 abitanti va al voto l’8 e 9 giugno per eleggere proprio sindaco, oltre ai 16 consiglieri comunali. La giornata di sabato 11 maggio, ultimo giorno di presentazione liste, ha definito in maniera formale tutti i candidati. Due candidate alla carica di sindaco, complessivamente due liste civiche e 32 candidati consiglieri comunali. Una ‘sfida’ tutta al femminile tra Irene Bononi e Sondra Coizzi, sindaco uscente.

Bononi in corsa con la propria civica

Irene Bononi, 42 anni, commercialista, laurea in economia aziendale all’Università di Ferrara. L’esperienza amministrativa inizia come consigliere comunale di minoranza dal 2009 al 2014, nella successiva amministrazione assessore con deleghe a commercio, sicurezza, polizia municipale, turismo, dal 2014 al 2019, attualmente capogruppo di minoranza. Alle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo si presenterà con la lista civica ‘Occhiobello domani-Irene Bononi sindaco’.

La lista dei sedici candidati Maria Cristina Assennato, Matteo Zanella, Paolo Pezzini, Sara Saretto, Monica Righini, Marcello Cauduro, Davide Valentini, Marica Di Stasio, Davide Guariento, Claudio Franzò, Silvia Fuso, Francesco Pellegrini, Paolo Magon, Valeria Zanchetta, Roberto Catozzo e Raffaele Geraci.

Coizzi cerca la riconferma

Sondra Coizzi, 57anni, sindaco uscente si ricandida per un secondo mandato amministrativo, è stato consigliere comunale di minoranza dal 2014 al 2019 con lista Uniti per Cambiare, poi la vittoria nel 2019 ed elezioni a sindaco con la lista civica ‘CambiamOcchiobello’, insegnante di lettere, sposata con una figlia. Alle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo si presenterà con la lista civica ‘Avanti Insieme Occhiobello’.

La lista dei sedici candidati presentatati in ordine alfabetico Alex Bergamini, Tamara Cordeschi, Raffaella Ferrari, Tonino Franceschetti, Barbara Gallani, Marco Garbellini, Enrico Leccese, Fabio Mauri, Mirko Mollaroli, Giulia Parmeggiani, Anna Pavasini, Lucia Piva, Vanessa Previati, Cristian Romanello, Giulio Schibuola e Raffaele Ziosi. Mario Tosatti