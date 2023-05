Elezioni comunali in Polesine 2023: Adria al ballottaggio

Adria, 16 maggio 2023 – I cittadini dovranno scegliere il nuovo sindaco con una nuova sessione di votazioni al ballottaggio, fissato nelle giornate del 28 e 29 maggio prossimo. Un’attenzione particolare in Polesine per le elezioni comunali è stata fin da subito per il Comune di Adria (18.781 abitanti). In lizza quattro liste per altrettanti candidati sindaci.

Qui su 25 sezioni elettorali scrutinate gli elettori sono16.796, con 9.840 votanti (58,59% nelle precedenti 57,19%). Le schede nulla sono state 235, mentre quelle bianche 54. Nel dettaglio dei numeri, la lista che ha ricevuto più consenso dai cittadini è stata quella del candidato sindaco Massimo Barbujani detto ‘Bobo’ (Lega, Forza Italia, Bobo Sindaco, Il Cantiere) con 3.074 voti (32,19%). Seguono Omar Barbierato, sindaco uscente (Adria Civica, Impegno per il bene Comune, SiAmo Adria e Insieme con i Paesi) con 2.409 voti (25,22%). Sandra Passadore (Fratelli d’Italia, Uniti per Passadore Sindaco, Patrioti Veneto, Giovani al centro), con 2.265 voti (23,71%). Lamberto Cavallari (Partito Democratico, Lista Cavallari 2.0, Agorà) con 1.803 voti (18,88%). In virtù dell’esito delle urne, arrivato solo verso la mezzanotte di ieri, Massimo Barbujani detto ‘Bobo’ e Omar Barbierato si fronteggeranno tra due settimane al ballottaggio. In questo lasso temporale si tratterà di capire gli eventuali sostegni delle due liste di Sandra Passadore e Lamberto Cavallari.

Chi sono i candidati al ballottaggio

Massimo Barbujani detto ‘Bobo’, 64 anni, commerciante, è stato già sindaco prima dell’amministrazione Barbierato per due mandati amministrativi dal 2009 al 2018, tra le cariche pubbliche si ricorda quella di presidente conferenza dei sindaci Ulss19 dal 2014 al 2018 ULSS 19. Un ballottaggio che lo vedrà confrontarsi con Omar Barbierato: “L’obbiettivo era arrivare per confrontarsi il 28 e 29 maggio, scriveremo una nuova pagina bianca. Abbiamo lavorato tantissimo, i numeri confermano quanto fatto, lavoro tutti i miei collaboratori, su tutti i miei candidati consiglieri con loro abbiamo costruito un nuovo progetto e programma. Ci mette sempre il cuore quando lavoro, ho sempre avuto un rapporto costante con i miei cittadini e poche volte ho avuto problemi con loro”.

Il sindaco uscente Omar Barbierato, 47 anni, corre per la conferma di un secondo mandato, ingegnere, insegnante di elettronica alle superiori, sostenuto solamente da liste civiche. Nel 2018 aveva battuto al ballottaggio Lamberto Cavallari. Le sue parole il giorno dopo i risultati delle urne è già un messaggio elettorale per il ballottaggio: “Grazie alle cittadine e ai cittadini di Adria che ci hanno dato la loro fiducia per andare anche questa volta al ballottaggio. Chiediamo una mano ora a tutte le cittadine e cittadini per confermare tra 14 giorni questa amministrazione per i prossimi cinque anni. Noi abbiamo dato 5 anni di stabilità in un momento storico difficile mentre il duo Barbujani-Simoni è caduto da solo due volte su tre, noi abbiamo portato 25 milioni di euro di bandi mentre il duo Barbujani-Simoni ha perso gli 11 milioni di euro previsti per realizzare la cavalcaferrovia e i 350 mila euro del progetto borghi autentici. Siamo pronti a fare confronti pubblici-conclude Barbierato per confrontarsi sulle sfide necessarie a far crescere la nostra Adria, quindi, proseguiamo tutti insieme nella giusta direzione”.