Elezioni amministrative, Polesine quattro i comuni al voto

Rovigo, 04 maggio 2023 – Il 14 e 15 maggio anche la provincia di Rovigo vedrà alcuni Comuni chiamati a rinnovare i propri consigli comunali e sindaci. Nel Polesano saranno quattro: in ordine di dimensione demografica Adria sindaco uscente Omar Barbierato), Porto Tolle (sindaco uscente Roberto Pizzoli), Trecenta, tutti e 3 per scadenza naturale del mandato (sindaco uscente Antonio Laruccia, ma non più candidabile) e Villamarzana, che torna al voto dopo meno di due anni a causa della prematura scomparsa del proprio sindaco Claudio Gabrieli.

Il Comune di Adria (18.781 abitanti) si prepara alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con quattro candidati sindaci. In corsa per un secondo mandato il sindaco uscente Omar Barbierato, sostenuto da 4 liste di movimento civico (Adria Civica, Impegno per il bene Comune, SiAmo Adria e Insieme con i Paesi). Il centro destra cittadino appoggia Massimo Barbujani detto ‘Bobo’ (Lega, Forza Italia, Bobo Sindaco, Il Cantiere), già sindaco della cittadina polesana. Per Fratelli d’Italia sarà invece Sandra Passadore (Fratelli d’Italia, Uniti per Passadore Sindaco, Patrioti Veneto, Giovani al centro), a proporsi come sindaco della città di Adria. A completare il poker dei candidati sindaci Lamberto Cavallari (Partito Democratico, Lista Cavallari 2.0, Agorà) che rappresenterà il centro sinistra unito ad Adria.

Nel comune basso Polesano Porto Tolle (9.135 abitanti), il sindaco uscente Roberto Pizzoli si ricandida per un secondo mandato amministrativo con la lista civica ‘Porto Tolle protagonista’, che vede il sostegno dei partiti del centro destra (Lega e Fratelli d’Italia). In questi giorni, il sindaco Roberto Pizzoli ha ricevuto lettere anonime con minacce, segnalate alle forze dell’ordine. A contendere l’elezione a primo cittadino di Porto Tolle Cosetta Nicolasi con la lista civica ‘Rinnovare per Porto Tolle’, sostenuta dal centrosinistra con Claudio Bellan (Pd) capolista e Giacomo Bovolenta di Italia Viva insieme all’ex presidente del Consorzio cooperative pescatori del Polesine Roberto Finotello.

Nel comune di Trecenta (2.591), il sindaco uscente è Antonio Laruccia (coalizione Casa Comune) il quale non si potrà più candidare dopo tre mandati amministrativi consecutivi. In corsa saranno due civiche vicine al centro destra. Una prima vedrà come candidata sindaca Anna Gotti, con la lista civica Progetto Comune che vuole porsi in continuità con l’amministrazione uscente e che vede il sostegno del primo cittadino Antonio Laruccia (Forza Italia). A fronteggiare Anna Gotti sarà la lista civica Rinasce Trecenta con Cristian Sartori sindaco.

Nel comune di Villamarzana (1.148 abitanti) i cittadini alle urne del prossimo 14-15 maggio troveranno nella scheda elettorale solo una lista candidata per il rinnovo del consiglio comunale e carica di sindaco. Si tratta della civica ‘Progresso e innovazione’ con candidata sindaco, Daniele Menon, che attualmente ricopre la carica di sindaco facente funzioni, dopo la scomparsa il 21 giugno scorso del sindaco Claudio Gabrielli. Una giunta dove lo stesso Daniele Menon era già vicesindaco. L’unico avversario per Menon e la sua lista sarà il quorum, infatti, essendo una lista singola si dovrà raggiungere il 40% dell'affluenza alle urne per rendere valida l’elezione del consiglio comunale e sindaco, in caso contrario si procederà con l’arrivo di un commissario prefettizio.